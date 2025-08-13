 / Calcio

Calcio, Vado. Tarabotto viaggia a carte coperte: "A vincere il campionato non ci penso nemmeno" (VIDEO)

Domenico Cremonte, uno dei giornalisti più competenti e affezionati al mondo della Serie D, ha raggiunto la Liguria dove sta incontrando tanti dei personaggi che animeranno la prossima stagione del Girone A.

L'ultima intervista ha visto protagonista il presidente del Vado, Franco Tarabotto.

La squadra allestita è sulla carta competitiva per i primi posti, complice anche l'arrivo di un timoniere esperto come mister Roselli, ma il numero uno vadese non raccoglie il titolo di favorito, ambendo alla qualificazione ai playoff di fine campionato.

