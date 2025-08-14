Tiro con l'arco. Chiara Rebagliati d'argento ai World Games, l'oro alla slovacca Barankova

Chiara Rebagliati torna dal torneo cinese con una prestigiosa medaglia d’argento, dopo una finale combattuta fino all’ultima freccia. La campionessa in carica aveva raggiunto l’atto conclusivo superando in semifinale la tedesca Elisa Tartler in un duello ad altissima tensione, deciso solo allo shoot off: 53-53 il punteggio, con vittoria dell’azzurra per 4-4*.
In finale l’avversaria era la slovacca Denisa Barankova, già protagonista di un’ottima competizione. L’inizio non sorride all’italiana, che cede il primo set 12-15. Il secondo parziale termina in equilibrio (15-15), mentre il terzo vede ancora avanti la rivale (14-15). Nell’ultima volée Rebagliati mette a segno un 16-14, ma il margine non è sufficiente per ribaltare il punteggio complessivo: 59-57 per la Barankova.
Nonostante la sconfitta di misura, la prestazione della campionessa savonese conferma la sua costanza ai massimi livelli e la capacità di lottare su ogni piazzola, difendendo con orgoglio il titolo fino all’ultimo set.