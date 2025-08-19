Outdoor. Street Orienteering ad Albissola Marina: caccia al tesoro tra centro storico e lungomare

Una serata all’insegna del divertimento all’aria aperta attende grandi e piccini venerdì 22 agosto con lo Street Orienteering, una originale caccia al tesoro nel cuore del centro storico e sulla passeggiata a mare. L’appuntamento è alle 20.45 sul Lungomare degli Artisti, di fronte alla spiaggia libera attrezzata comunale.

I partecipanti, muniti di mappe, dovranno orientarsi lungo percorsi cronometrati a scelta libera, cercando punti indicati, rispondendo a domande e riportando testimonianze. L’attività è pensata per famiglie: le squadre possono essere composte da massimo quattro persone e i minori devono essere accompagnati da un adulto. Età consigliata dagli 8 anni in su.

Al termine del percorso, della durata massima di un’ora e mezza, ci sarà la premiazione: le prime tre squadre riceveranno premi utili, allegri e sostenibili, mentre piccoli gadget saranno consegnati a tutti i bambini partecipanti. La partecipazione è gratuita; la prenotazione è gradita e ogni partecipante dovrà portare la propria penna.