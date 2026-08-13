Rafting in Valle Stura: l’avventura sul fiume che trasforma una giornata d’estate in un’esperienza da ricordare

Non serve andare lontano per vivere una vera avventura. Nel cuore della Valle Stura, a Gaiola, lo Stura River Village – Rafting propone un’esperienza capace di unire emozione, natura e divertimento: una discesa di circa 6 chilometri lungo il fiume Stura di Demonte, tra rapide coinvolgenti, giochi d’acqua e tratti più tranquilli nei quali lasciarsi sorprendere dal paesaggio.

Il rafting non è riservato agli sportivi più esperti. L’esperienza è adatta anche a chi sale su un gommone per la prima volta e può essere vissuta da adulti e bambini a partire dai 6 anni. Ogni equipaggio è accompagnato da guide esperte, che illustrano le tecniche di base e seguono i partecipanti durante l’intera discesa.

Lo Stura River Village – Rafting fornisce tutta l’attrezzatura tecnica necessaria: muta, giacca d’acqua, casco, salvagente, pagaia e calzari in neoprene. Ai partecipanti basta portare costume, maglietta, asciugamano e la voglia di mettersi in gioco.

L’esperienza dura complessivamente circa due ore e mezza, comprese l’accoglienza, la preparazione, il briefing, la discesa e il rientro al villaggio in navetta. Non è richiesta alcuna esperienza precedente, ma soltanto un minimo di acquaticità e la capacità di seguire le indicazioni della guida.

Uno dei punti di forza dello Stura River Village è la possibilità di trasformare il rafting in una giornata completa. La partenza avviene direttamente dal centro di Gaiola e, al termine della discesa, i partecipanti possono rilassarsi nel prato e utilizzare la piscina immersa nel verde, inclusa nella giornata dell’attività.

Il rafting diventa così un’occasione per stare davvero insieme, lontano dalla routine e dagli schermi: famiglie, coppie e gruppi di amici condividono lo stesso gommone, collaborano per affrontare le rapide e tornano a riva con emozioni, risate e ricordi comuni.

L’esperienza è particolarmente indicata anche per compleanni, addii al celibato o al nubilato, associazioni, gruppi sportivi e aziende alla ricerca di un’attività di team building autentica. Sul fiume ogni partecipante ha un ruolo e il divertimento nasce proprio dalla capacità dell’equipaggio di muoversi insieme.

Per chi desidera vivere il fiume in un’atmosfera ancora più suggestiva è disponibile anche la Sunset River Experience: rafting nella luce calda della sera e, al rientro, Burger Raft con hamburger, patatine e bibita. Una formula pensata per concludere la giornata in modo conviviale, raccontandosi i momenti più emozionanti appena vissuti.

Al bar del villaggio è inoltre possibile scegliere panini, piadine e Burger Raft, mentre le guide possono realizzare video GoPro direttamente durante la discesa, permettendo ai partecipanti di conservare un ricordo ancora più coinvolgente dell’avventura.

Chi vuole prolungare l’esperienza può soggiornare negli chalet o nelle Mobil Home dello Stura River Village, fare colazione nel verde e dedicare più tempo alla scoperta della Valle Stura. Nello stesso territorio è possibile praticare anche e-bike, equitazione, escursionismo e altre attività all’aria aperta.

Lo Stura River Village – Rafting non propone quindi una semplice discesa, ma una giornata completa da vivere sul fiume e nel villaggio: si arriva, ci si prepara insieme alle guide, si affrontano le rapide e poi ci si rilassa tra piscina, prato e natura, senza dover utilizzare l’auto durante l’attività.

Le partenze vengono organizzate su prenotazione e i posti sono limitati, soprattutto nei fine settimana e nel periodo di Ferragosto. Per verificare immediatamente la disponibilità e ricevere la proposta più adatta al proprio gruppo, è consigliabile contattare direttamente lo Stura River Village – Rafting indicando la data desiderata, il numero dei partecipanti e l’età degli eventuali bambini o ragazzi.

Informazioni e prenotazioni dirette

📞 Telefono e WhatsApp: 338 1011194

📍 Stura River Village – Rafting, Gaiola – Valle Stura di Demonte (CN)

🗺️ Su Google Maps: cercare “Stura River Village Rafting – Gaiola”

🌐 Prenotazione online: https://www.rafting-canoa.it/prenota/

Una giornata qualunque può finire come tante altre. Oppure può diventare il giorno in cui avete affrontato insieme il fiume Stura.