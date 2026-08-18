Danza | Torna il "Loano Magic Winter": al PalaGarassini grandi nomi e borse di studio

Loano si prepara a trasformarsi nuovamente in un punto di riferimento per gli appassionati di danza. Dal 30 agosto al 5 settembre il PalaGarassini ospiterà la tredicesima edizione di “Loano in Danza Magic Winter”, appuntamento dedicato alla formazione e alla crescita artistica di giovani ballerini.

La manifestazione, promossa dall’Asd Promozione Danza Liguria con il patrocinio dell’assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano, proporrà una settimana di stage, workshop e audizioni nelle discipline della danza classica, moderna e contemporanea.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai partecipanti e agli allievi delle scuole di danza del comprensorio un’occasione di confronto e approfondimento con professionisti di comprovata esperienza. Un percorso formativo che, oltre alle lezioni, metterà in palio anche prestigiose borse di studio, assegnate direttamente dai docenti durante il workshop.

Di assoluto rilievo il cast degli insegnanti coinvolti, che comprende Kledi Kadiu, Anbeta Toromani, Emanuel Lo, Giammarco Capogna, Marco Bebbu, Macia Del Prete, Thomas Signorelli, Valerio Longo, Francesco Nappa, Francesco Gammino, Alessandro Macario, Francesco Porcelluzzi e Dorian Grori. Un gruppo di professionisti chiamato a rappresentare le diverse anime della danza, dall’accademico al contemporaneo, passando per modern e hip-hop.

Per avvicinare il pubblico a questa disciplina e favorire la partecipazione della cittadinanza, le lezioni saranno aperte al pubblico e a ingresso gratuito. Una settimana, dunque, non soltanto dedicata alla formazione degli allievi, ma anche alla promozione della cultura della danza sul territorio.