Pallapugno | La Serie A entra nel clou, prendono il via oggi i playoff e i playout

Scatta questo weekend la fase clou della stagione di pallapugno, con il via ai playoff, ai playout e al girone salvezza della Serie A Banca d'Alba, oltre agli spareggi e alle fasi finali di tutte le categorie minori, in vista delle finali di Coppa Italia in programma a fine agosto a Madonna del Pasco.
Playoff Serie A: si apre a Cuneo
La prima giornata dei playoff prende il via venerdì 14 agosto alle ore 21 a Cuneo, dove l'Acqua San Bernardo Subalcuneo ospiterà l'IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese. Si prosegue lunedì 17 agosto, sempre alle 21, a Scaletta Uzzone, con la sfida tra Gottasecca e Alta Langa.
A guidare la classifica è l'Acqua San Bernardo Subalcuneo con 21 punti, seguito da Gottasecca a 17. Più staccate l'IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese (15) e l'Alta Langa (12).
Le due squadre vincenti si giocheranno il titolo nella finale di Coppa Italia Serie A, in programma sabato 29 agosto alle 21 a Madonna del Pasco, dove il Subalcuneo affronterà Gottasecca.
Playout: Albese e Cortemilia in campo
Parallelamente si apre anche la corsa salvezza dei playout. Venerdì 14 agosto alle 21 ad Alba si affrontano Terre del Barolo Albese e Bcc Pianfei Pro Paschese, mentre martedì 18 agosto alle 21 a Cortemilia sarà la volta di Nocciole Marchisio Cortemilia contro Roero Isolamenti Canalese. Le quattro squadre partono appaiate a quota 10 punti.
Girone salvezza
Il girone salvezza vede al comando l'Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva con 9 punti, davanti all'Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio (7). Segue l'Olivieri Opere Edili Duseu, che con l'errata corrige diramata dagli organizzatori si ritrova a quota 6 (e non 5 come inizialmente comunicato) al netto della penalizzazione di un punto decisa dal giudice sportivo; chiude l'Araldica Castagnole con 4 punti. Si scende in campo martedì 18 agosto a Ceva (Ceva-Araldica Castagnole) e mercoledì 19 agosto a San Biagio (San Biagio-Duseu), sempre alle ore 21.
Serie B e Serie C1: chiuse le prime fasi
Si è conclusa anche la prima fase di Serie B, con Prodeo Chiusavecchia e Castiati Neivese al comando a quota 18 punti (Prodeo davanti per la differenza giochi negli scontri diretti), seguite da Speb e Pieve di Teco a 16. Le prime quattro classificate volano direttamente ai quarti di finale, mentre le altre otto squadre si giocano l'accesso attraverso gli spareggi di qualificazione. L'Alusic Merlese, ultima in classifica, è ammessa direttamente al girone salvezza.
Discorso analogo per la Serie C1, chiusa al comando dalla Ricca con 19 punti, davanti a Gottasecca (16) e Castiati Castagnole (14). Virtus Langhe e Bormidese retrocedono in Serie C2, mentre le prime otto formazioni accedono ai quarti di finale.
Le altre categorie
Prendono il via anche i gironi di Serie C2, il campionato Femminile (guidato dall'Amici del Castello), l'Under 21 (testa a testa tra San Leonardo e Bubbio, entrambe a 15 punti), gli Allievi, gli Esordienti e i Pulcini, questi ultimi già agli ottavi di finale di Coppa Italia con i primi verdetti sul campo. Tutte le categorie convergeranno verso le rispettive finali di Coppa Italia, in calendario tra il 28 e il 30 agosto a Madonna del Pasco.
Tutti i risultati e le classifiche
SERIE A Banca d'Alba Playoff - Prima giornata
Venerdì 14 agosto ore 21 a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese
Lunedì 17 agosto ore 21 a Scaletta Uzzone: Gottasecca-Alta Langa
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 21; Gottasecca 17; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 15; Alta Langa 12.
SERIE A Banca d'Alba Playout - Prima giornata
Venerdì 14 agosto ore 21 ad Alba: Terre del Barolo Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese
Martedì 18 agosto ore 21 a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Roero Isolamenti Canalese
Classifica: Terre del Barolo Albese, Nocciole Marchisio Cortemilia, Roero Isolamenti Canalese e Bcc Pianfei Pro Paschese 10.
SERIE A Banca d'Alba Girone salvezza - Prima giornata
Martedì 18 agosto ore 21 a Ceva: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Araldica Castagnole
Mercoledì 19 agosto ore 21 a San Biagio: Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Olivieri Opere Edili Duseu
Classifica: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 7; Olivieri Opere Edili Duseu 6 (-1); Araldica Castagnole 4.
ERRATA CORRIGE: i punti di ripartenza dell'Olivieri Opere Edili Duseu sono 6 e non 5, come riportato nel precedente comunicato, al netto del punto di penalizzazione per la delibera del giudice sportivo.
COPPA ITALIA SERIE A - Finale (gara unica)
Sabato 29 agosto ore 21 a Madonna del Pasco: Acqua San Bernardo Subalcune-Gottasecca
SERIE B - Tredicesima e ultima di ritorno
Officine Pesce Bubbio-Centro Incontri Us Gallese 9-4
Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco 9-2
Benese-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-3
Castiati Neivese-Alusic Merlese 9-5
Amici del Castello-Virtus Langhe 9-8
Speb-Valle Bormida 9-0
Riposa: Fbc Sabbiature Augusto Manzo
Classifica finale prima fase: Prodeo Chiusavecchia e Castiati Neivese 18; Speb e Pieve di Teco 16; Valle Bormida 15; Centro Incontri Us Gallese 14; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 11; Virtus Langhe e Amici del Castello 10; Officine Pesce Bubbio 8; Benese e Castiglia Costruzioni Bormidese 7; Alusic Merlese 6.
Prodeo Chiusavecchia prima e Castiati Neivese seconda per la differenza giochi negli scontri diretti
Speb terza e Pieve di Teco quarta per scontri diretti
Virtus Langhe ottava e Amici del Castello nona per la differenza giochi negli scontri diretti
Benese undicesima e Castiglia Costruzioni Bormidese dodicesima per la differenza giochi negli scontri diretti
Ammesse direttamente ai quarti di finale: Prodeo Chiusavecchia, Castiati Neivese, Speb, Pieve di Teco. Ammesse agli spareggi di qualificazione ai quarti di finale: Valle Bormida, Centro Incontri Us Gallese, Fbc Sabbiature Augusto Manzo, Virtus Langhe, Amici del Castello, Officine Pesce Bubbio, Benese e Castiglia Costruzioni Bormidese. Ammessa direttamente al girone salvezza: Alusic Merlese.
SERIE B - Spareggi di qualificazione ai quarti di finale
Valle Bormida-Castiglia Costruzioni Bormidese
Centro Incontri Us Gallese-Benese
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Officine Pesce Bubbio
Virtus Langhe-Amici del Castello
COPPA ITALIA SERIE B - Semifinali (gara unica)
Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco
Castiati Neivese-Speb
COPPA ITALIA SERIE B - Finale (gara unica)
Venerdì 28 agosto ore 21 a Madonna del Pasco
SERIE C1 - Undicesima e ultima di ritorno
Monticellese-Subalcuneo 6-9
Castiati Castagnole-Virtus Langhe 9-3
San Biagio-Ricca 3-9
Pro Paschese-Don Dagnino 2-9
Bormidese-Gottasecca 4-9
Ceva-Duseu 9-3
Classifica finale prima fase: Ricca 19; Gottasecca 16; Castiati Castagnole 14; Ceva 13; Monticellese e Duseu 12; Don Dagnino e Pro Paschese 11; Subalcuneo 10; San Biagio e Virtus Langhe 6; Bormidese 2.
Monticellese quinta e Duseu sesta per scontri diretti
Don Dagnino settima, Pro Paschese ottava per scontri diretti
San Biagio decima e Virtus Langhe undicesima per differenza giochi scontri diretti
Ammesse ai quarti di finale: Ricca, Gottasecca, Castiati Castagnole, Ceva, Monticellese, Duseu, Don Dagnino, Pro Paschese. Retrocessi in Serie C2: Virtus Langhe e Bormidese.
SERIE C1 - Quarti di finale
Ricca-Pro Paschese
Ceva-Monticellese
Castiati Castagnole-Duseu
Gottasecca-Don Dagnino
COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale (gara unica)
Domenica 30 agosto ore 21 a Madonna del Pasco: Gottasecca-Ricca
SERIE C2 Girone 1
Classifica: Pro Spigno 2; Taggese 1; Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.
SERIE C2 Girone 2 - Recupero seconda giornata
Valle Grana Caraglio-Monastero Dronero 4-9 Classifica: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Augusto Manzo 0.
SERIE C2 Girone 3
Classifica: Global Sped Neivese 2; Benese 1; Pieve di Teco 0.
SERIE C2 Girone 4
Classifica: Abrigo Croma Ricca 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 1; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 - Finale (gara unica)
Domenica 30 agosto ore 17 a Madonna del Pasco: Global Sped Neivese-Monastero Dronero
FEMMINILE
Classifica: Amici del Castello 6; San Leonardo 4; Canalese B e Canalese A 2; Gymnasium Albese 0.
COPPA ITALIA FEMMINILE - Finale
Sabato 29 agosto ore 16.30 a Madonna del Pasco: Amici del Castello-Canalese B
UNDER 21
Classifica: San Leonardo e Bubbio 15; Pro Paschese 12; Subalcuneo 11; Cortemilia 9; Merlese 8; Albese 6; Araldica Castagnole 5; Virtus Langhe A 4; Virtus Langhe B -1 (un punto di penalizzazione).
COPPA ITALIA UNDER 21 - Finale
Domenica 30 agosto ore 14 a Madonna del Pasco
ALLIEVI Girone 1
Classifica: Ricca 2; Pro Paschese A 1; Ceva 0.
ALLIEVI Girone 2
Classifica: Don Dagnino 2; Bormidese 1; San Biagio 0.
ALLIEVI Girone 3
Classifica: Subalcuneo A, Amici del Castello e Speb 1.
ALLIEVI Girone 4
Classifica: San Leonardo 3; Pro Paschese B 2; Subalcuneo B 1; Araldica Castagnole -1 (un punto di penalizzazione).
COPPA ITALIA ALLIEVI - Finale (gara unica)
Domenica 30 agosto ore 11 a Madonna del Pasco: Speb-Subalcuneo A
ESORDIENTI Girone A
Classifica: Ricca e San Leonardo 14; Pro Paschese B 11; Alta Langa 9; Neivese A e Merlese B 7; Valle Bormida 3; Araldica Castagnole 2; Ceva -2 (Ceva due punti di penalizzazione; Valle Bormida un punto di penalizzazione).
ESORDIENTI Girone B
Classifica: Cortemilia 14; Merlese A 13; Neivese B 11; Albese A 9; Don Dagnino 8; Pro Paschese A 6; Neivese C 4; Albese B 3; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Finale (gara unica)
Sabato 29 agosto ore 14 a Madonna del Pasco: Ricca-San Leonardo
PULCINI - Andata ottavi di finale
Monastero Dronero B-Duseu 7-0 forfait
Pro Paschese-Cortemilia 7-0
Martedì 18 agosto ore 18, ad Alba: Albese-Merlese
Lunedì 17 agosto ore 19, a Ricca: Ricca-Canalese
Monastero Dronero A-Gottasecca 7-3
Speb-San Biagio 7-1
Lunedì 17 agosto ore 20, a Ceva: Ceva-Don Dagnino
San Leonardo-Augusto Manzo 7-0
PULCINI - Ritorno ottavi di finale
Duseu-Monastero Dronero B 0-7 forfait
Sabato 22 agosto ore 18, a Cortemilia: Cortemilia-Pro Paschese
Venerdì 21 agosto ore 18, a Mondovì: Merlese-Albese
Sabato 22 agosto ore 18.30, a Canalese: Canalese-Ricca
Martedì 25 agosto ore 19.30, a Gottasecca: Gottasecca-Monastero Dronero A
Sabato 22 agosto ore 18.30, a San Biagio Mondovì: San Biagio-Speb
Martedì 25 agosto ore 19.30, ad Andora: Don Dagnino-Ceva
Martedì 18 agosto ore 19.30, a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-San Leonardo
COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)
Venerdì 28 agosto ore 17 a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo
PROMOZIONALI Girone A - Ottavi di finale (gara unica)
Mercoledì 19 agosto ore 18.30, ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello B
Giovedì 20 agosto ore 18, a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Taggese
Domenica 23 agosto ore 20, a Cuneo: Subalcuneo-Merlese
Domenica 23 agosto ore 18, a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speb
Lunedì 24 agosto ore 18.30, a Ricca: Ricca A-Monticellese
Lunedì 24 agosto ore 18.30, a Canale: Canalese A-Albese
Lunedì 24 agosto ore 18.30, a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Gottasecca
Alta Langa A-Cortemilia 7-3
COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Finale (gara unica)
Sabato 29 agosto ore 11 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca