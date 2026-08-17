Flag Football | Italia vicecampione del mondo a Dusseldorf, le felicitazioni dei Pirates

Le congratulazioni dei Pirates:

La societa Pirates vuole fare i più grandi complimenti alla nostra nazionale maschile di flag football che ha conquistato ieri a Dusseldorf, la medaglia d’argento nella finale mondiale, sconfitti solamente dai maestri del team USA , guadagnandosi così il diritto a partecipare ai prossimi giochi olimpici che si svolgeranno a Los Angeles nel 2028. Prima apparizione in assoluto del flag football ai giochi dei cinque cerchi e l' Italia sarà presente da protagonista.

Un risultato incredibile che proietta il “blue team” nell’olimpo mondiale di questo sport. I complimenti vanno di diritto alla nostra Federazione, FIDAF, che ha creato con il Club Italia un programma di preparazione ai mondiali di Germania, con grande cura e attenzione, nonostante lo scetticismo iniziale. Rimane ancora nelle mani della nostra Federazione cavalcare l' entusiasmo di questo grandissimo risultato e saperlo sfruttare nelle sedi opportune, sia a livello istituzionale ma soprattutto a livello mediatico, creando quell' hype sportivo e aumentando l'interesse dei broadcaster verso questo sport.

Un plauso anche per le nostre ragazze, le quali nonostante un grande impegno e un grande lavoro, non sono andate oltre l’undicesimo piazzamento. C'è ancora tanto da lavorare, ma la strada è quella giusta. Infine i complimenti vanno anche ad Austin Albericci, giocatore team Italia, dal passato Pirates nel campionato IFL 2024, il quale aveva contribuito, con il suo talento e le sue giocate, alla vittoria nello spareggio salvezza contro i Lions Bergamo e alla relativa permanenza della nostra franchigia nella massima serie italiana.