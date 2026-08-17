Podismo | Diano Marina invasa dall'onda rosa: in 500 all'alba per la "6 alle 6"

Un’ondata rosa ha travolto Diano Marina alle prime luci dell’alba di sabato 15 agosto. La “6 alle 6”, manifestazione podistica e grande festa all’aperto ormai divenuta un appuntamento leggendario per la Liguria e per molti partecipanti provenienti da fuori regione, ha registrato un successo straordinario.

In cinquecento si sono dati appuntamento sulla battigia alle sei del mattino per correre e camminare assistendo al sorgere del sole sul mare. Un numero di adesioni record che ha fatto registrare il tutto esaurito, esaurendo in breve tempo tutti i pettorali disponibili e lasciando persino diversi aspiranti partecipanti a bocca asciutta.

Estremamente soddisfatto per l’ampia risposta del pubblico Cristian Mallardo, tra i principali organizzatori dell’evento, che ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutta l’amministrazione comunale di Diano Marina, alla Polizia Municipale, alla GM, agli sponsor, allo staff e alle testate giornalistiche locali. Un plauso speciale è andato anche ai tanti partecipanti che ogni anno rinnovano la fiducia in questa iniziativa e a tutto il territorio per la fondamentale collaborazione.

Forte del risultato ottenuto, l’organizzazione guarda già al futuro: Mallardo ha confermato l’appuntamento con la classica edizione estiva per il 15 agosto 2027, annunciando al contempo una novità assoluta. Lo staff è infatti già al lavoro per un nuovo evento invernale previsto per il mese di dicembre 2026, i cui dettagli operativi verranno resi noti a breve attraverso i canali ufficiali.