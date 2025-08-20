Pallapugno. La situazione di tutti i campionati senior e giovanili

COPPA ITALIA 2025
Venerdì 22 agosto, ore 15 – presso la sala multimediale della Camera di Commercio di Imperia si terrà la conferenza stampa di presentazione delle finali della Coppa Italia 2025 di pallapugno.
All’incontro parteciperanno Enrico Costa e Marco Scajola, rispettivamente presidente e vicepresidente vicario della Fipap (Federazione italiana pallapugno).
Saranno illustrate le date, le sedi e le squadre partecipanti alle finali delle diverse categorie.
PALLAPUGNO: SERIE A BANCA D’ALBA
Play off – Seconda giornata
Marchisio Nocciole Cortemilia - Alta Langa 9-5
Terre del Barolo Albese - Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-2
Terza giornata
Acqua San Bernardo Subalcuneo - Alta Langa 9-6
Terre del Barolo Albese - Marchisio Nocciole Cortemilia rinviata al 20 agosto ore 21
Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia 25; Terre del Barolo Albese 22; Alta Langa 17; Acqua San Bernardo Subalcuneo 15.
Play out – Seconda giornata
Roero Isolamenti Canalese - Imperiese 8-9
Nibo Galvanotecnica Monticellese - Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 9-7
Classifica: Imperiese 17; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 14; Nibo Galvanotecnica Monticellese 11; Roero Isolamenti Canalese 9.
Girone salvezza – Seconda giornata
Speb - Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 9-2
Pieve di Teco - Araldica Castagnole Lanze 9-1
Classifica: Araldica Castagnole Lanze 10; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 8; Pieve di Teco e Speb 5.
Coppa Italia Serie A – Finale
Venerdì 29 agosto, ore 21 – Imperia
Marchisio Nocciole Cortemilia - Alta Langa
PALLAPUGNO: SERIE B
Play off – Seconda giornata
Benese - Officine Pesce Bubbio 9-6
Bcc Pianfei Pro Paschese - Gottasecca 9-3
Classifica: Officine Pesce Bubbio e Gottasecca 20; Bcc Pianfei Pro Paschese e Benese 17.
Play out – Seconda giornata
Amici del Castello - Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-5
Castiglia Costruzioni Bormidese - Castiati Neivese 9-6
Terza giornata
Castiglia Costruzioni Bormidese - Amici del Castello 3-9
Sabato 23 agosto, ore 21 – Neive:
Castiati Neivese - Fbc Sabbiature Augusto Manzo
Classifica: Amici del Castello 16; Castiati Neivese 15; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 14; Castiglia Costruzioni Bormidese 13.
Girone salvezza – Seconda giornata
Virtus Langhe - Alusic Merlese 9-4
Abrigo Olio Desiderio Ricca - Valle Bormida rinviata al 20 agosto ore 21
Classifica: Virtus Langhe 10; Valle Bormida 9; Abrigo Olio Desiderio Ricca 4; Alusic Merlese 1.
Coppa Italia Serie B – Finale
Sabato 30 agosto, ore 21 – Andora
Officine Pesce Bubbio - Gottasecca
PALLAPUGNO: SERIE C1
Posticipo decima di ritorno
Vivalapallapodcast Ricca - Virtus Langhe 3-9
Undicesima e ultima di ritorno
Castiati Castagnole Lanze - San Leonardo 9-5
Virtus Langhe - Roero Isolamenti Canalese 9-3
Prodeo - Peveragno 9-8
Castiglia Costruzioni Bormidese - Imperiese 4-9
Centro Incontri Gallese - Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 6-9
Gottasecca - Vivalapallapodcast Ricca 9-8
Classifica:
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 19; Prodeo 17; Imperiese e Roero Isolamenti Canalese 13; Castiati Castagnole Lanze, Centro Incontri Gallese e Virtus Langhe 12; Gottasecca 11; Peveragno 8; Vivalapallapodcast Ricca e San Leonardo 6; Castiglia Costruzioni Bormidese 2.
Castiglia Costruzioni Bormidese: un punto di penalizzazione
Imperiese terza e Roero Isolamenti Canalese quarta per differenza giochi negli scontri diretti
Castiati Castagnole Lanze quinta, Centro Incontri Gallese sesta e Virtus Langhe settima per classifica avulsa
Vivalapallapodcast Ricca decima e San Leonardo undicesima per differenza giochi negli scontri diretti
Retrocesse in Serie C2: San Leonardo e Castiglia Costruzioni Bormidese
Quarti di finale
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva - Gottasecca
Roero Isolamenti Canalese - Castiati Castagnole Lanze
Imperiese - Centro Incontri Gallese
Prodeo - Virtus Langhe
Coppa Italia Serie C1 – Finale
Domenica 31 agosto, ore 21 – Imperia
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva - Prodeo
PALLAPUGNO: SERIE C2
Girone 1 – Prima di ritorno
Bormidese - San Biagio 9-8
Riposa: Monastero Dronero
Classifica: Monastero Dronero 2; San Biagio e Bormidese 1.
Girone 2 – Seconda di ritorno
Pro Paschese B - Peveragno 9-0 forfait medico
Monticellese - Neivese 9-6
Classifica: Pro Paschese B 4; Monticellese 2; Neivese e Peveragno 1.
Girone 3 – Seconda di ritorno
Benese - Virtus Langhe 7-9
Giovedì 21 agosto, ore 21 – Ceva:
Ceva - Pro Paschese A
Classifica: Virtus Langhe 4; Pro Paschese A 2; Benese 1; Ceva 0.
Girone 4 – Seconda di ritorno
Pieve di Teco - Subalcuneo 7-9
Pompeiana - Pro Spigno 9-7
Classifica: Subalcuneo 3; Pieve di Teco 2; Pro Spigno e Pompeiana 1.
Coppa Italia Serie C2 – Finale
Domenica 31 agosto, ore 17 – Imperia
Monastero Dronero - Pro Paschese B
PALLAPUGNO: FEMMINILE
Semifinali – Andata
Domenica 24 agosto, ore 19 – Imperia:
San Leonardo - Gymnasium Albese
Sabato 23 agosto, ore 20 – Diano Castello:
Amici del Castello - Canalese
Semifinali – Ritorno
Lunedì 1° settembre, ore 19 – Alba:
Gymnasium Albese - San Leonardo
Domenica 7 settembre, ore 18 – Canale:
Canalese - Amici del Castello
Coppa Italia Femminile – Finale
Mercoledì 27 agosto, ore 21 – Andora
San Leonardo - Amici del Castello
PALLAPUGNO: UNDER 21
Quarti di finale – Andata
Venerdì 22 agosto, ore 20.30 – Caraglio:
Subalcuneo - San Leonardo
Sabato 23 agosto, ore 17 – Taggia:
Taggese - Araldica Castagnole Lanze
Domenica 24 agosto, ore 20.30 – San Rocco di Bernezzo:
Speb - Cortemilia
Venerdì 22 agosto, ore 19 – Peveragno:
Peveragno A - Virtus Langhe
Quarti di finale – Ritorno
Martedì 26 agosto, ore 18 – Imperia:
San Leonardo - Subalcuneo
Giovedì 28 agosto, ore 20 – Castagnole delle Lanze:
Araldica Castagnole Lanze - Taggese
Giovedì 28 agosto, ore 21 – Cortemilia:
Cortemilia - Speb
Martedì 26 agosto, ore 20 – Dogliani:
Virtus Langhe - Peveragno A
Coppa Italia Under 21 – Finale
Sabato 30 agosto, ore 17 – Andora
Subalcuneo - Peveragno A
PALLAPUGNO: ALLIEVI
Girone 1
Classifica: Pro Paschese A 2; Subalcuneo 1; Bormidese B 0.
Girone 2
Classifica: Merlese 2; Ceva 1; Amici del Castello 0.
Girone 3
Classifica: San Leonardo 2; Pro Paschese B 1; Bormidese A 0.
Girone 4
Classifica: Bubbio 3; Albese 2; Virtus Langhe 1; San Biagio 0.
Coppa Italia Allievi – Finale
Mercoledì 27 agosto, ore 18 – Andora
Pro Paschese A - Bubbio
PALLAPUGNO: ESORDIENTI
Girone 1
Classifica: Subalcuneo 2; Cortemilia 1; Neivese B 0.
Girone 2 – Posticipo terza giornata
Pro Paschese A - Alta Langa 7-2
Classifica: San Leonardo 3; Pro Paschese A 2; Alta Langa 1; Albese 0.
Girone 3 – Seconda di ritorno
Don Dagnino - Neivese A 7-0 forfait
Classifica: Speb 3; Pro Paschese B e Don Dagnino 2; Neivese A -1.
Girone 4 – Posticipo seconda giornata
Amici del Castello - Merlese 5-7
Terza giornata
Araldica Castagnole Lanze - Amici del Castello 7-2
Ricca - Merlese rinviata al 2 settembre ore 19
Classifica: Ricca e Merlese 2; Araldica Castagnole Lanze 1; Amici del Castello 0.
Coppa Italia Esordienti – Finale
Venerdì 29 agosto, ore 17.30 – Imperia
Ricca - San Leonardo
PALLAPUGNO: PULCINI
Ottavi di finale – Andata
Monastero Dronero B - San Leonardo A rinviata al 20 agosto ore 16.30
Albese A - Merlese B 7-2
San Leonardo B - Araldica Castagnole Lanze 7-0 forfait
Pro Paschese - San Biagio 7-0
Merlese A - Monastero Dronero A 7-0
Valle Bormida - Ceva 7-1
Don Dagnino - Albese B 7-3
Ricca qualificata.
Ottavi di finale – Ritorno
Lunedì 25 agosto, ore 19 – Imperia:
San Leonardo A - Monastero Dronero B
Venerdì 22 agosto, ore 20 – Mondovì:
Merlese B - Albese A
Domenica 24 agosto, ore 18 – Castagnole delle Lanze:
Araldica Castagnole Lanze - San Leonardo B
Lunedì 25 agosto, ore 18 – San Biagio Mondovì:
San Biagio - Pro Paschese
Giovedì 21 agosto, ore 18.30 – Monastero Dronero:
Monastero Dronero A - Merlese A
Giovedì 21 agosto, ore 18.30 – Ceva:
Ceva - Valle Bormida
Venerdì 22 agosto, ore 18
Albese B - Don Dagnino
Coppa Italia Pulcini – Finale
Domenica 31 agosto, ore 15.30 – Imperia
Ricca - San Leonardo A
PALLAPUGNO: PROMOZIONALI
Ottavi di finale – Gara unica
Sabato 23 agosto, ore 18 – Alba:
Albese - Ricca B
Giovedì 21 agosto, ore 18.30 – Ricca:
Ricca A - Canalese
Mercoledì 20 agosto, ore 20 – Gottasecca:
Gottasecca - Cortemilia B
Sabato 23 agosto, ore 17 – Cortemilia:
Cortemilia A - Ceva
Giovedì 21 agosto, ore 20.30 – Madonna del Pasco:
Pro Paschese A - Centro Incontri Gallese
Mercoledì 20 agosto, ore 19 – San Rocco di Bernezzo:
Speb - Merlese
Mercoledì 20 agosto, ore 18.30 – Andora:
Don Dagnino - Amici del Castello
Venerdì 22 agosto, ore 18 – Taggia:
Taggese - Pieve di Teco A
Coppa Italia Promozionali – Finale
Sabato 30 agosto, ore 15 – Andora
Ricca A - Don Dagnino