Pallapugno. La situazione di tutti i campionati senior e giovanili

COPPA ITALIA 2025

Venerdì 22 agosto, ore 15 – presso la sala multimediale della Camera di Commercio di Imperia si terrà la conferenza stampa di presentazione delle finali della Coppa Italia 2025 di pallapugno.

All’incontro parteciperanno Enrico Costa e Marco Scajola, rispettivamente presidente e vicepresidente vicario della Fipap (Federazione italiana pallapugno).

Saranno illustrate le date, le sedi e le squadre partecipanti alle finali delle diverse categorie.



PALLAPUGNO: SERIE A BANCA D’ALBA

Play off – Seconda giornata

Marchisio Nocciole Cortemilia - Alta Langa 9-5

Terre del Barolo Albese - Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-2

Terza giornata

Acqua San Bernardo Subalcuneo - Alta Langa 9-6

Terre del Barolo Albese - Marchisio Nocciole Cortemilia rinviata al 20 agosto ore 21

Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia 25; Terre del Barolo Albese 22; Alta Langa 17; Acqua San Bernardo Subalcuneo 15.



Play out – Seconda giornata

Roero Isolamenti Canalese - Imperiese 8-9

Nibo Galvanotecnica Monticellese - Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 9-7

Classifica: Imperiese 17; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 14; Nibo Galvanotecnica Monticellese 11; Roero Isolamenti Canalese 9.



Girone salvezza – Seconda giornata

Speb - Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 9-2

Pieve di Teco - Araldica Castagnole Lanze 9-1

Classifica: Araldica Castagnole Lanze 10; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 8; Pieve di Teco e Speb 5.



Coppa Italia Serie A – Finale

Venerdì 29 agosto, ore 21 – Imperia

Marchisio Nocciole Cortemilia - Alta Langa



PALLAPUGNO: SERIE B

Play off – Seconda giornata

Benese - Officine Pesce Bubbio 9-6

Bcc Pianfei Pro Paschese - Gottasecca 9-3

Classifica: Officine Pesce Bubbio e Gottasecca 20; Bcc Pianfei Pro Paschese e Benese 17.



Play out – Seconda giornata

Amici del Castello - Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-5

Castiglia Costruzioni Bormidese - Castiati Neivese 9-6



Terza giornata

Castiglia Costruzioni Bormidese - Amici del Castello 3-9

Sabato 23 agosto, ore 21 – Neive:

Castiati Neivese - Fbc Sabbiature Augusto Manzo

Classifica: Amici del Castello 16; Castiati Neivese 15; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 14; Castiglia Costruzioni Bormidese 13.



Girone salvezza – Seconda giornata

Virtus Langhe - Alusic Merlese 9-4

Abrigo Olio Desiderio Ricca - Valle Bormida rinviata al 20 agosto ore 21

Classifica: Virtus Langhe 10; Valle Bormida 9; Abrigo Olio Desiderio Ricca 4; Alusic Merlese 1.



Coppa Italia Serie B – Finale

Sabato 30 agosto, ore 21 – Andora

Officine Pesce Bubbio - Gottasecca





PALLAPUGNO: SERIE C1

Posticipo decima di ritorno

Vivalapallapodcast Ricca - Virtus Langhe 3-9

Undicesima e ultima di ritorno

Castiati Castagnole Lanze - San Leonardo 9-5

Virtus Langhe - Roero Isolamenti Canalese 9-3

Prodeo - Peveragno 9-8

Castiglia Costruzioni Bormidese - Imperiese 4-9

Centro Incontri Gallese - Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 6-9

Gottasecca - Vivalapallapodcast Ricca 9-8

Classifica:

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 19; Prodeo 17; Imperiese e Roero Isolamenti Canalese 13; Castiati Castagnole Lanze, Centro Incontri Gallese e Virtus Langhe 12; Gottasecca 11; Peveragno 8; Vivalapallapodcast Ricca e San Leonardo 6; Castiglia Costruzioni Bormidese 2.

Castiglia Costruzioni Bormidese: un punto di penalizzazione

Imperiese terza e Roero Isolamenti Canalese quarta per differenza giochi negli scontri diretti

Castiati Castagnole Lanze quinta, Centro Incontri Gallese sesta e Virtus Langhe settima per classifica avulsa

Vivalapallapodcast Ricca decima e San Leonardo undicesima per differenza giochi negli scontri diretti

Retrocesse in Serie C2: San Leonardo e Castiglia Costruzioni Bormidese



Quarti di finale

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva - Gottasecca

Roero Isolamenti Canalese - Castiati Castagnole Lanze

Imperiese - Centro Incontri Gallese

Prodeo - Virtus Langhe

Coppa Italia Serie C1 – Finale



Domenica 31 agosto, ore 21 – Imperia

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva - Prodeo

PALLAPUGNO: SERIE C2

Girone 1 – Prima di ritorno

Bormidese - San Biagio 9-8

Riposa: Monastero Dronero

Classifica: Monastero Dronero 2; San Biagio e Bormidese 1.

Girone 2 – Seconda di ritorno

Pro Paschese B - Peveragno 9-0 forfait medico

Monticellese - Neivese 9-6

Classifica: Pro Paschese B 4; Monticellese 2; Neivese e Peveragno 1.

Girone 3 – Seconda di ritorno

Benese - Virtus Langhe 7-9

Giovedì 21 agosto, ore 21 – Ceva:

Ceva - Pro Paschese A

Classifica: Virtus Langhe 4; Pro Paschese A 2; Benese 1; Ceva 0.

Girone 4 – Seconda di ritorno

Pieve di Teco - Subalcuneo 7-9

Pompeiana - Pro Spigno 9-7

Classifica: Subalcuneo 3; Pieve di Teco 2; Pro Spigno e Pompeiana 1.

Coppa Italia Serie C2 – Finale

Domenica 31 agosto, ore 17 – Imperia

Monastero Dronero - Pro Paschese B





PALLAPUGNO: FEMMINILE

Semifinali – Andata

Domenica 24 agosto, ore 19 – Imperia:

San Leonardo - Gymnasium Albese

Sabato 23 agosto, ore 20 – Diano Castello:

Amici del Castello - Canalese

Semifinali – Ritorno

Lunedì 1° settembre, ore 19 – Alba:

Gymnasium Albese - San Leonardo

Domenica 7 settembre, ore 18 – Canale:

Canalese - Amici del Castello

Coppa Italia Femminile – Finale

Mercoledì 27 agosto, ore 21 – Andora

San Leonardo - Amici del Castello





PALLAPUGNO: UNDER 21

Quarti di finale – Andata

Venerdì 22 agosto, ore 20.30 – Caraglio:

Subalcuneo - San Leonardo

Sabato 23 agosto, ore 17 – Taggia:

Taggese - Araldica Castagnole Lanze

Domenica 24 agosto, ore 20.30 – San Rocco di Bernezzo:

Speb - Cortemilia

Venerdì 22 agosto, ore 19 – Peveragno:

Peveragno A - Virtus Langhe

Quarti di finale – Ritorno

Martedì 26 agosto, ore 18 – Imperia:

San Leonardo - Subalcuneo

Giovedì 28 agosto, ore 20 – Castagnole delle Lanze:

Araldica Castagnole Lanze - Taggese

Giovedì 28 agosto, ore 21 – Cortemilia:

Cortemilia - Speb

Martedì 26 agosto, ore 20 – Dogliani:

Virtus Langhe - Peveragno A

Coppa Italia Under 21 – Finale

Sabato 30 agosto, ore 17 – Andora

Subalcuneo - Peveragno A





PALLAPUGNO: ALLIEVI

Girone 1

Classifica: Pro Paschese A 2; Subalcuneo 1; Bormidese B 0.

Girone 2

Classifica: Merlese 2; Ceva 1; Amici del Castello 0.

Girone 3

Classifica: San Leonardo 2; Pro Paschese B 1; Bormidese A 0.

Girone 4

Classifica: Bubbio 3; Albese 2; Virtus Langhe 1; San Biagio 0.

Coppa Italia Allievi – Finale

Mercoledì 27 agosto, ore 18 – Andora

Pro Paschese A - Bubbio

PALLAPUGNO: ESORDIENTI

Girone 1

Classifica: Subalcuneo 2; Cortemilia 1; Neivese B 0.

Girone 2 – Posticipo terza giornata

Pro Paschese A - Alta Langa 7-2

Classifica: San Leonardo 3; Pro Paschese A 2; Alta Langa 1; Albese 0.

Girone 3 – Seconda di ritorno

Don Dagnino - Neivese A 7-0 forfait

Classifica: Speb 3; Pro Paschese B e Don Dagnino 2; Neivese A -1.

Girone 4 – Posticipo seconda giornata

Amici del Castello - Merlese 5-7

Terza giornata

Araldica Castagnole Lanze - Amici del Castello 7-2

Ricca - Merlese rinviata al 2 settembre ore 19

Classifica: Ricca e Merlese 2; Araldica Castagnole Lanze 1; Amici del Castello 0.

Coppa Italia Esordienti – Finale

Venerdì 29 agosto, ore 17.30 – Imperia

Ricca - San Leonardo





PALLAPUGNO: PULCINI

Ottavi di finale – Andata

Monastero Dronero B - San Leonardo A rinviata al 20 agosto ore 16.30

Albese A - Merlese B 7-2

San Leonardo B - Araldica Castagnole Lanze 7-0 forfait

Pro Paschese - San Biagio 7-0

Merlese A - Monastero Dronero A 7-0

Valle Bormida - Ceva 7-1

Don Dagnino - Albese B 7-3

Ricca qualificata.

Ottavi di finale – Ritorno

Lunedì 25 agosto, ore 19 – Imperia:

San Leonardo A - Monastero Dronero B

Venerdì 22 agosto, ore 20 – Mondovì:

Merlese B - Albese A

Domenica 24 agosto, ore 18 – Castagnole delle Lanze:

Araldica Castagnole Lanze - San Leonardo B

Lunedì 25 agosto, ore 18 – San Biagio Mondovì:

San Biagio - Pro Paschese

Giovedì 21 agosto, ore 18.30 – Monastero Dronero:

Monastero Dronero A - Merlese A

Giovedì 21 agosto, ore 18.30 – Ceva:

Ceva - Valle Bormida

Venerdì 22 agosto, ore 18

Albese B - Don Dagnino

Coppa Italia Pulcini – Finale

Domenica 31 agosto, ore 15.30 – Imperia

Ricca - San Leonardo A





PALLAPUGNO: PROMOZIONALI

Ottavi di finale – Gara unica

Sabato 23 agosto, ore 18 – Alba:

Albese - Ricca B

Giovedì 21 agosto, ore 18.30 – Ricca:

Ricca A - Canalese

Mercoledì 20 agosto, ore 20 – Gottasecca:

Gottasecca - Cortemilia B

Sabato 23 agosto, ore 17 – Cortemilia:

Cortemilia A - Ceva

Giovedì 21 agosto, ore 20.30 – Madonna del Pasco:

Pro Paschese A - Centro Incontri Gallese

Mercoledì 20 agosto, ore 19 – San Rocco di Bernezzo:

Speb - Merlese

Mercoledì 20 agosto, ore 18.30 – Andora:

Don Dagnino - Amici del Castello

Venerdì 22 agosto, ore 18 – Taggia:

Taggese - Pieve di Teco A

Coppa Italia Promozionali – Finale

Sabato 30 agosto, ore 15 – Andora

Ricca A - Don Dagnino