Calcio, AIAC. Anche la sezione di Savona approva la mozione anti Israele, Caprio: "Nelle guerre a rimetterci sono gli innocenti e i bambini"

La presa di posizione dell'AIAC è stata forte e priva di possibili interpretazioni.

L'associazione degli allenatori ha infatti chiesto alla Federazione di farsi portavoce, nei confronti di Uefa e Fifa, della richiesta di esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche internazionali.

Un'iniziativa appoggiata anche dalla sezione di Savona, attraverso le parole del presidente Antonio Caprio:

"Mi associo a quello che hanno espresso i massimi vertici nazionali. Lo sappiamo tutti che le guerre dividono e distruggono le civiltà, ma soprattutto fanno migliaia di morti dove per l’ ennesima volta a rimetterci sono le persone innocenti e bambini. Passano gli anni ma le cose non cambiano, possibile che non riusciamo nel mondo a far vincere la parola Pace, ( capisco che chi produce armi deve alimentare guerre) ma dobbiamo fra tutti cambiare queste situazioni. Purtroppo la storia ci insegna che le religioni hanno sempre diviso le civiltà, il sogno è quella speranza che trionfi la fratellanza mondiale"