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Calcio | 03 maggio 2026, 19:05

Calcio, Pietra Ligure. Vassallo e Filadelli dopo l'eliminazione dai playoff: "Eravamo i più forti, ma non siamo stati i più bravi. Ci riproveremo" (VIDEO)

Calcio, Pietra Ligure. Vassallo e Filadelli dopo l'eliminazione dai playoff: &quot;Eravamo i più forti, ma non siamo stati i più bravi. Ci riproveremo&quot; (VIDEO)

Il messaggio, nonostante la delusione per la sconfitta contro la Fezzanese, è passato forte e. chiaro.

Il Pietra Ligure è pronto a rilanciare anche nella prossima stagione il proprio sogno legato all'approdo in Serie D.

Lo hanno ribadito il dg Luca Filadelli e il nuovo vicepresidente biancoceleste, Roberto Vassallo.

Il direttore generale ha rinnovato il proprio accordo con il club pietrese, nonostante qualche tam tam di mercato abbia riportato l'interessamento di altri club nel corso degli ultimi mesi.

Lorenzo Tortarolo

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