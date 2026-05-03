Calcio | Vado. Tarabotto celebra la promozione: "Squadra per la C quasi pronta, il nodo resta lo stadio" (VIDEO)

"Nessuno mi ordina di fare niente, se avremo le condizioni giuste per lo stadio bene, altrimenti amici come prima".

Franco Tarabotto resta fedele alla propria linea dopo i festeggiamenti per la promozione del Vado in Serie C. Il presidente ha fatto i complimenti a squadra e staff tecnico per il risultato raggiunto, sottolineando come non preveda rivoluzioni a livello di organico dopo la vittoria del campionato. Il punto di svolta restano i lavori al Chittolina, e il sostegno delle istituzioni per l'adeguamento dello stadio.