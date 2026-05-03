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Calcio | 03 maggio 2026, 18:53

Calcio | Vado. Tarabotto celebra la promozione: "Squadra per la C quasi pronta, il nodo resta lo stadio" (VIDEO)

Calcio | Vado. Tarabotto celebra la promozione: &quot;Squadra per la C quasi pronta, il nodo resta lo stadio&quot; (VIDEO)

"Nessuno mi ordina di fare niente, se avremo le condizioni giuste per lo stadio bene, altrimenti amici come prima".

Franco Tarabotto resta fedele alla propria linea dopo i festeggiamenti per la promozione del Vado in Serie C. Il presidente ha fatto i complimenti a squadra e staff tecnico per il risultato raggiunto, sottolineando come non preveda rivoluzioni a livello di organico dopo la vittoria del campionato. Il punto di svolta restano i lavori al Chittolina, e il sostegno delle istituzioni per l'adeguamento dello stadio.

Paolo Garassino

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