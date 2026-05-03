Calcio. Serie D. IL CELLE VARAZZE COMPLETA L'IMPRESA, IL GOL DI BALAN PIEGA L'IMPERIA E VALE LA SALVEZZA!

IMPERIA-CELLE VARAZZE 0-1 (76' Balan)
90' occasione per Gandolfo che da buona posizione calcia alto
89' De Benedetti per Capra
Si attendono i finali di Saluzzo e Gozzano per capire il destino dell'Imperia: Club Milano vittorioso sull'Asti, tutto dipende da Cairese e Derthona
86' Biancheri per Spezzano
82' cross di Busato per Casagrande che non trova di testa l'impatto col pallone
79' Bertini per Miragliotta
77' Imperia ancora salvo diretto per il pari del Derthona e il ko della Cairese: ma sono ancora risultati parziani
76' il Celle Varazze passa: cross basso dall'out di destra per Balan che di tacco batte Rossi
72' entra Giolfo per Bortoletti
Il Saluzzo intanto pareggia col Derthona, e in questo momento è la squadra di Buttu a giocare i playout. Imperia di nuovo virtualmente salva
68' altra occasione per Diallo, ma il suo sinistto termina fuori
66' Casagrande per Insolito
64' occasioni nel giro di un minuto per Maragliotta e Diallo, a testimonianza di una partita in bilico e accesa
61' Balan triangola bene con un compagno ma il suo tiro viene deviato da Rossi in corner
55' punizione di Costantini alta di poco
54' in questo momento l'Imperia è ai playout: il Club Milano è tornato in vantaggio sull'Asti
53' giallo anche a Miragliotta per fallo su Costantini
51' ammonito Bresciani
50' Diallo difende alla grande e serve Costantini che quasi da terra fornisce un grande assist per Busato che però era in fuorigioco
47' in questo momento ai playout andrebbero Cairese e Club Milano, insieme a Gozzano e Asti già certe di disputare gli spareggi
46' combinazione Diallo-Insolito-Simonetti ma quest'ultimo era in fuorigioco. Albertoni aveva comunque parato
Inizia la ripresa
Finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero. A 45 minuti dalla fine, Imperia e Celle Varazze sarebbero salve
42' punizione dalla destra di Costantini, palla in centro messa fuori, arriva a Bettin che col mancino si vede il tiro deviato in corner da un difensore ospite
40' ammonito Busato
36' in campo è partita a viso aperto,senza grosse occasioni
30' il pari dell'Asti in casa del Club Milano ricambia la classifica in real time: in questo momento Imperia e Celle col pareggio sono salve
21' in questo momento ci sono cinque squadre a 42 punti, tra cui le due squadre che si stanno sfidando al "Ciccione"
12' ritmi abbassati dopo un avvio di fuoco con occasioni da entrambe le parti
5' cross dalla sinistra di Melani, Balan marcato bene riesce a mettere lo zampino e Rossi con un colpo di reni alza in corner
3' paratona di Albertoni sul sinistro a giro di Busato
2' tiro potente di Costantini col destro, la tribuna si alza in piedi ma è solo un'illusione ottica: la palla sorvola di poco la traversa
1' inizia il match
IMPERIA: Rossi, Bresciani, Betti , Spezzano, Guida, Gandolfo, Diallo, Simonetti, Insolito, Costantini, Busato. A disp. Curtosi, Del Bello, Rossi, Vindigni, Freccero, Di Giosia, Giorgetti,Casagrande, Biancheri. All. Riolfo.
CELLE VARAZZE: Albertoni, Stanga, Capra, Balan, Akkari, Padovan,Melani, Bortoletti, Ciancio, Firman, Miragliotta. A disp. Marcone, De Benedetti, Calcagno, Giorno, Szerdi, Insolito, Giolfo, Bertini, Limongelli. All. Boschetto
ARBITRO: Copelli di Mantova