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Calcio | 03 maggio 2026, 15:05

Calcio. Serie D. IL CELLE VARAZZE COMPLETA L'IMPRESA, IL GOL DI BALAN PIEGA L'IMPERIA E VALE LA SALVEZZA!

Diciannove punti in sette partite dall'arrivo di Boschetto

Calcio. Serie D. IL CELLE VARAZZE COMPLETA L'IMPRESA, IL GOL DI BALAN PIEGA L'IMPERIA E VALE LA SALVEZZA!

IMPERIA-CELLE VARAZZE 0-1 (76' Balan)

90' occasione per Gandolfo che da buona posizione calcia alto

89' De Benedetti per Capra 

Si attendono i finali di Saluzzo e Gozzano per capire il destino dell'Imperia: Club Milano vittorioso sull'Asti, tutto dipende da Cairese e Derthona

86' Biancheri per Spezzano

82' cross di Busato per Casagrande che non trova di testa l'impatto col pallone

79' Bertini per Miragliotta

77' Imperia ancora salvo diretto per il pari del Derthona e il ko della Cairese: ma sono ancora risultati parziani 

76' il Celle Varazze passa: cross basso dall'out di destra per Balan che di tacco batte Rossi

72' entra Giolfo per Bortoletti

Il Saluzzo intanto pareggia col Derthona, e in questo momento è la squadra di Buttu a giocare i playout. Imperia di nuovo virtualmente salva

68' altra occasione per Diallo, ma il suo sinistto termina fuori 

66' Casagrande per Insolito

64' occasioni nel giro di un minuto per Maragliotta e Diallo, a testimonianza di una partita in bilico e accesa

61' Balan triangola bene con un compagno ma il suo tiro viene deviato da Rossi in corner

55' punizione di Costantini alta di poco

54' in questo momento l'Imperia è ai playout: il Club Milano è tornato in vantaggio sull'Asti

53' giallo anche a Miragliotta per fallo su Costantini

51' ammonito Bresciani

50' Diallo difende alla grande e serve Costantini che quasi da terra fornisce un grande assist per Busato che però era in fuorigioco

47' in questo momento ai playout andrebbero Cairese e Club Milano, insieme a Gozzano e Asti già certe di disputare gli spareggi

46' combinazione Diallo-Insolito-Simonetti ma quest'ultimo era in fuorigioco. Albertoni aveva comunque parato

Inizia la ripresa

Finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero. A 45 minuti dalla fine, Imperia e Celle Varazze sarebbero salve

42' punizione dalla destra di Costantini, palla in centro messa fuori, arriva a Bettin che col mancino si vede il tiro deviato in corner da un difensore ospite

40' ammonito Busato

36' in campo è partita a viso aperto,senza grosse occasioni 

30' il pari dell'Asti in casa del Club Milano ricambia la classifica in real time: in questo momento Imperia e Celle col pareggio sono salve

21' in questo momento ci sono cinque squadre a 42 punti, tra cui le due squadre che si stanno sfidando al "Ciccione"

12' ritmi abbassati dopo un avvio di fuoco con occasioni da entrambe le parti

5' cross dalla sinistra di Melani, Balan marcato bene riesce a mettere lo zampino e Rossi con un colpo di reni alza in corner

3' paratona di Albertoni sul sinistro a giro di Busato

2' tiro potente di Costantini col destro, la tribuna si alza in piedi ma è solo un'illusione ottica: la palla sorvola di poco la traversa

1' inizia il match 

IMPERIA: Rossi, Bresciani, Betti , Spezzano, Guida, Gandolfo, Diallo, Simonetti, Insolito, Costantini, Busato. A disp. Curtosi, Del Bello, Rossi, Vindigni, Freccero, Di Giosia, Giorgetti,Casagrande, Biancheri. All. Riolfo. 

CELLE VARAZZE: Albertoni, Stanga, Capra, Balan, Akkari, Padovan,Melani, Bortoletti, Ciancio, Firman, Miragliotta. A disp. Marcone, De Benedetti, Calcagno, Giorno, Szerdi, Insolito, Giolfo, Bertini, Limongelli. All. Boschetto  

ARBITRO: Copelli di Mantova

Federico Bruzzese

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