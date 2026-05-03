Calciomercato | Arenzano, Matteo Cocco annuncia la separazione dai crociati: "Con qualche mal di mare siamo sopravvissuti ad ogni tempesta"

La notizia circolava da qualche giorno, ma è arrivata nel pomeriggio l'ufficialità della separazione tra l'Arenzano e mister Matteo Cocco, nonostante la salvezza ottenuta in Eccellenza.

Queste le parole del tecnico attraverso il proprio profilo social:

"È il momento dei saluti. Dopo aver raggiunto insieme l’obiettivo comune della salvezza, per il quale abbiamo lasciato ogni goccia di energia in corpo, ho deciso di interrompere il mio rapporto con l’Arenzano. È stato un percorso difficile, fatto di picchi elevati e valli profonde dalle quali abbiamo sempre saputo risalire, insieme, da uomini. Ho conosciuto persone che porterò sempre con me, abbiamo creato legami veri e leali e condotto la nave in porto sani e salvi. Con qualche mal di mare, ma siamo sopravvissuti ad ogni tempesta. Questo è scritto. Per iniziare una nuova tappa insieme sarebbe stato necessario un allineamento di vedute che non si è realizzato. Ogni persona coinvolta in questo viaggio sa cosa abbiamo vissuto e conosce il suo pezzo di verità. Ringrazio il direttore Matteo Marenco per il confronto sempre onesto e franco, gli uomini dello staff, il grande gruppo di calciatori che ho avuto il privilegio di guidare, i leader ed i gregari, e ogni persona che ha dedicato un pezzo della sua vita, con lealtà, al bene comune. È il momento dei saluti, appunto, “ci avremmo riso sopra se ne avessimo parlato”.

In bocca al lupo a tutti… a tutti…!"