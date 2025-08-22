Andora. L'amministrazione comunale si congratula con Francesco Berta: "Felici per il tuo primo contratto da professionista al Perugia"

L'approdo nella fila della Prima Squadra del Perugia di Francesco Berta è stato accolto con grande entusiasmo in tutta la comunità andorese.

Anche l'amministrazione comunale capitanata dal sindaco Mauro Demichelis ha voluto congratularsi per il traguardo raggiunto dal proprio concittadino, attraverso il messaggio dell'assessore allo sport Ilario Simonetta.

"L’Amministrazione Comunale e l’assessore allo sport Ilario Simonetta si congratulano con Francesco Berta, centrocampista classe 2007, che ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Perugia Calcio.

Dopo essersi messo in mostra al Torneo delle Regioni e aver collezionato presenze e gol in Primavera, è stato promosso in Prima Squadra, dove vestirà la maglia numero 14.

Un traguardo che premia il talento e la determinazione di un giovane andorese.

Forza Francesco, Andora tifa per te!"