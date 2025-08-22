 / Calcio

22 agosto 2025

Calcio. Andora. Si torna in campo col Memorial Marchiano, poi altri quattro appuntamenti nella pre-season biancoblu

L’Andora ha definito il calendario delle amichevoli precampionato, tutte in programma alle 20:30 presso lo stadio “Marco Polo” di Andora.

Si parte con un appuntamento speciale come il Memorial Marchiano, mercoledì 27 agosto, nel triangolare con Sporting Taggia Sanremo e Pontelungo.

A seguire il ricco programma di test match:

Venerdì 30 agosto:Andora – Sanremese Juniores

Martedì 3 settembre:Andora – Ceriale

Mercoledì 11 settembre:Andora – Albenga B

Mercoledì 18 settembre: Andora – Carlins Boys

Redazione

