Calcio. Andora. Si torna in campo col Memorial Marchiano, poi altri quattro appuntamenti nella pre-season biancoblu

L’Andora ha definito il calendario delle amichevoli precampionato, tutte in programma alle 20:30 presso lo stadio “Marco Polo” di Andora.
Si parte con un appuntamento speciale come il Memorial Marchiano, mercoledì 27 agosto, nel triangolare con Sporting Taggia Sanremo e Pontelungo.
A seguire il ricco programma di test match:
Venerdì 30 agosto: – Andora – Sanremese Juniores
Martedì 3 settembre: – Andora – Ceriale
Mercoledì 11 settembre: – Andora – Albenga B
Mercoledì 18 settembre: – Andora – Carlins Boys