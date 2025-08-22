Calcio. I rigori dominano il Memorial Zizzini, vince il Savona davanti a Carcarese e Cengio

CARCARESE - SAVONA 2-2 (11' Brovida rig, 33' Cancellara. - 31' Covelli, 36' Saracco) 5-6 d.c.r





VINCE LA CARCARESE 6-5 AI RIGORI, PRIMO POSTO COMUNQUE PER IL SAVONA

45' Terza sfida chiusa in parità il Savona ha vinto il triangolare, anche nel caso perdesse ai rigori

40' Raja trova tempo e spazio per il destro da fuori, blocca Sciascia

38' Biancoblu vicini al sorpasso, la traversa ferma gli Striscioni

36' E LA RIPRENDE IL SAVONA! SARACCO! IL GIOCATORE BIANCOBLU PUO' STACCARE LIBERO SUGLI SVILUPPI DI CALCIO D'ANGOLO, 2-2!

33' CARCARESE DI NUOVO AVANTI! CANCELLARA! PALLONETTO CHE ROSASCO PUO' SOLO SFIORARE! BOTTA E RISPOSTA AL CORRENT

31' IL PAREGGIO DEL SAVONA! COVELLI! GRAN SGROPPATA DI DAMONTE, IL GIOVANE BIANCOBLU DEPOSITA PRATICAMENTE A PORTA SGUARNITA

27' Nonnis lesto a smarcarsi in area ospite, Rosasco ci mette il piedone

23' tentativo di lob di Sassari dai 25 metri, idea corretta esecuzione imprecisa per pochi centimetri

21' prova a dar seguito alla propria azione il Savona, destro di Rignanese non preciso. E' l'ultima giocata del centravanti, al suo posto entra Sassari

19' punizione di Zunino, la palla aggira la barriera, Sciascia ci mette la mano

13' Bertoni ha spazio per provare la botta dai 25 metri, pallone un paio di metri a lato

11' calcio di rigore per la Carcarese, BROVIDA TRASFORMA, BIANCOROSSI AVANTI

7' Kosiqi calcia deciso, conclusione ad allontanarsi dalla porta del Savona

6' trenta secondi di blackout al Corrent, mini torciata in tribuna, tanti sorrisi sulle due panchine

1' inizia la sfida conclusiva del Memorual Zizzini

TERZO MATCH



CARCARESE - CENGIO 0-0 3-4 d.c.r



5 CA) Palo di Ricci, vince il Cengio!

4 CE) Rovere spiazza Giribaldi, Cengio sempre a segno

4 CA) Bertoni in sicurezza, biancorossi ancora in corsa

3 CE) Colpo da biliardo di Olivieri, battuta soft, ma angolatissima

3 CA) Castellano a segno (col brivido)

2 CE) Volga gol, granata ancora avanti

2 CA) Poggi di destro, rete

1 CE) Canaparo trasforma per il Cengio

1 CA) Brovida calcia forte, traversa!

RIGORI



47' batte Brovida, conclusione violenta deviata sulla traversa. Triplice fischio, di nuovo rigori

46' c'è ancora tempo per una punizione dal limite a favore dei padroni di casa

45' ultima opportunità per la Carcarese, ripartenza veloce con Poggi a non trovare lo specchio da distanza ravvicinata

44' uscita coraggiosa di Giribaldi, la palla resta tra i piedi del Cengio, ma la battuta viene respinta

37' Poggi si accentra e tira, conclusione centrale

32' lavora palla Zizzini prima di andare al tiro, Giribaldi c'è

28' molto interessante lo schieramento della Carcarese, sulla carta Battistel ha disegnato un 4-2-3-1 con Babliuk, Pirotto e Brovida alle spalle di Poggi, ma i biancorossi sono in costante movimento a seconda degli sviluppi sul rettangolo verde. Tra regia e difesa si scambiano Galli e Spozio, difficile anche per gli avversari trovare i riferimenti. Una soluzione interessante, soprattutto per le assenze di Di Mattia e Prato

25' pallone d'oro per sbloccare la sfida sul mancino di L. Moretti, corpo troppo all'indietro per ribadire il pallone in porta, sfera alta

18' cross teso di Babliuk, blocca l'estremo del Cengio

14' Pirotto prova a forzare dalla distanza, conclusione rivedibile

12' Anche il Cengio sfiora il vantaggio, azione frenetica davanti a Giribaldi, chiusa con una conclusione di destro a lato

10' nuova divisa per i padroni di casa, fronte e retro grigio, richiami biancorossi ai lati

5' Carcarese subito pimpante in questi primi minuti di gioco, subito due grandi occasioni per i biancorossi

1' si parte

SECONDO MATCH

SAVONA - CENGIO 1-1 (22' Raja - 18' Riolfo) 5.3 d.c.r.



4 S) Rignanese gol, il Savona vince

4 C) S. Rizzo trasforma, secondo gol per il Cengio

3 S) Gol anche per Bellotti, sempre a segno il Savona

3 C) De Matteis spiazza Fois, primo gol dal dischetto per i granata

2 S) Gol anche per Turone 2-0 Savona

2 C) Zizzini incrocia, blocca Fois

1 S) Sassari gol, Savona avanti

1 C)Parte il Cengio, Freccero a lato§



RIGORI

45' TRIPLICE FISCHIO 1-1 TRA SAVONA E CENGIO, PER STABILIRE LA SQUADRA VINCITRICE SI ANDRA' AI RIGORI

41' angolo Savona, A. Calcagno è libero di provare la battuta, buona la potenza meno la mira

37' ancora Rignanese dalla distanza, Pelle c'è

36' doppia occasione Savona. Assist di petto di Sassari per Rignanese, che vede la sua battuta respinta, sullo sviluppo dell'azione il centravanti biancoblu si divora da pochi passi la rete del vantaggio

31' poco da segnalare in questi ultimi minuti, il Savona prova a fraseggiare senza però trovare la dovuta pulizia in rifinitura

25' cerca la giocata a effetto Sassari, aggancio di tacco in corsa e tentativo di lob. Pallone a lato di pochi centimetri, applausi dalle tribune

22' IL PAREGGIO DEL SAVONA! PUNIZIONE DI RAJA DA POSIZIONE DEFILATA, NESSUNO DEVIA LA SFERA, LA PALLA LENTAMENTE SI INFILA IN PORTA

20' prova a reagire il Savona, colpo di testa a lato di Rignanese

18' CENGIO IN VANTAGGIO! RIOLFO! Azione di qualità dei granata, chiusa di destro dal numero 13

14' azione panoramica del Savona sull'asse Raja, Turone, Di Giosia, il cross dell'esterno viene bloccato da Pelle

12' punizione dal limite per il Savona, Rignanese chiama il portiere granata alla grande parata

10' 3-5-2 disegnato da Cola con Sassari e Rignanese punte, Chiarlone risponde con il 4-3-3

7' prima combinazione Raja - Rignanese, il centrocampista si inserisce e calcia alto di mancino

1' si parte

PRIMO MATCH



Carcarese: Giribaldi, Castellano, Ricci, L. Moretti, Spozio, Galli, Brovida, Bertoni, Poggi, Pirotto, Babliuk.

A disposizione: Sciascia, Ghirardi, Nonnis, Berretta, Chiarlone. Bonifacino, Kosiqi, F. Moretti, Gjataj, Berruti, Horma, Cancellara



Savona: Fois, Cortesi, Incorvaia, Raja, Bellotti, Gaggero, Di Giosia, Cartiere, Rignanese, Sassari, Turone.

A disposizione: Rosasco, Schirru, Colombo, M. Calcagno, A. Calcagno, Durante, Damonte, Saracco, Covelli, Zunino.

Allenatore: Cola



Cengio: Pelle, Croce, Negro, Galllesio, Venturino, Croce, Seccafen, De Matteis, Rovere, Zizzini, Canaparo.

A disposizione: M. Rizzo, Riolfo, S. Rizzo, Volga, Pesce, Olivieri, Freccero, Salvo, Gilardo.

Allenatore: Chiarlone

Arbitro: Enrico Oliva