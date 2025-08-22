Calcio, Pietra Ligure. La Notte Biancoceleste è pronta a tornare

Martedì 26 agosto Piazza San Nicolò trasformerà ancora una volta in un palcoscenico a cielo aperto per la nuova edizione de "La Notte Biancoceleste", l’ormai tradizionale evento di presentazione ufficiale della nuova stagione dell’A.S.D. Pietra Ligure 1956.

A partire dalle ore 21:00, sul palco allestito nella suggestiva cornice della piazza principale della città, verranno presentate la prima squadra e tutte le formazioni del settore giovanile, orgoglio e futuro della società.

La serata sarà condotta da Gianni Rossi e avrà come ospite speciale Sebastiano Gravina, conosciuto dal grande pubblico come “Videociecato”. Dopo la presentazione della formazione di mister Moraglia e del vivaio biancoceleste, spazio al divertimento con un show musicale che animerà la piazza fino a tarda sera".