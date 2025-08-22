 / Calcio

Calcio | 22 agosto 2025, 12:09

Calcio. Stasera il Memorial Zizzini, al Corrent scenderanno in campo Carcarese, Savona e Cengio

Calcio. Stasera il Memorial Zizzini, al Corrent scenderanno in campo Carcarese, Savona e Cengio

Inizierà alle 19:30 l'edizione 2025 del Memorial Zizzini, il torneo precampionato organizzato dalla Carcarese dedicato a Riccardo Zizzini.

Oltre ai biancorossi, a contendersi il titolo, ci sarà il Cengio, dove gioca il figlio Marco e il Savona di mister Cola.

Un torneo tecnicamente molto interessante, dato che tutte e tre le compagini hanno saputo alzare non poco il livello rispetto alla passata stagione.

Come da tradizione ad esordire saranno le due formazioni ospiti, con Savona - Cengio al via alle 19:30, a seguire affronterà la Carcarese la formazione perdente del primo incontro, a chiudere l'abbinamento mancante.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium