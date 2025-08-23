Mondiali Trapiantati, il varazzino Giona Addorisio e il savonese Giovanni Antichi conquistano 3 ori

Tre medaglie d'oro (oltre ad un argento e un bronzo) per i savonesi Giona Addorisio e Giovanni "Gianni" Antichi ai Mondiali per Trapiantati di Dresda in Germania.

Giona, 9 anni di Varazze, che si era sottoposto ad un trapianto di fegato, il più giovane della spedizione italiana, è arrivato al primo posto due volte nelle gare di nuoto, 25 metri a rana e 50 metri velocità, ottenendo anche due argenti (tennis nel singolare e nel salto in lungo) e un bronzo (50 stile libero). Gianni, 59 anni, di Savona che il 13 aprile del 1994 si era sottoposto ad un trapianto di reni all'età di 28 anni, ha invece vinto la medaglia del primato nel volley.

"Questa settimana lo sport ha raccontato una storia speciale, fatta di coraggio, passione e vita. Il nostro piccolo grande Giona Addorisio, classe 2016, ha rappresentato l’Italia in più discipline. Tennis, nuoto (rana e stile libero), salto in lungo e 50 metri velocità conquistando ben 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo e ha avuto anche l’onore di essere portabandiera - il commento soddisfatto del sindaco di Varazze Luigi Pierfederici - Non è solo un talento sportivo, ma un esempio luminoso di come la vita sappia sempre offrirci nuove opportunità. A Giona dobbiamo un applauso sincero e, soprattutto, la capacità di fermarci ad imparare dal suo coraggio".

Antichi, intervistato nei giorni scorsi dalla nostra redazione (leggi QUI), appassionato di pallavolo, gioca negli "Swindlers", squadra amatoriale di Varazze e aveva iniziato anche a praticare il nuoto dopo l'operazione.

Iscritto all'Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto (ANED) è anche segretario regionale.

Veterano dei Mondiali, aveva partecipato alla sua prima spedizione a Sidney nel 1997, poi nel 1999 a Budapest, nel 2001 a Kobe in Giappone, nel 2009 nuovamente in Australia a Brisbane e poi in Argentina a Mar del Plata nel 2011. Dopo un periodo di stop il ritorno ai Mondiali di Dresda.

"Accanto a lui, un altro savonese che possiamo considerare varazzino di adozione sportiva - ha proseguito Pierfederici - Giovanni Antichi, che pratica pallavolo con la squadra degli B.C. Varazze Swindlers - Amicipallavolo, ha dimostrato che con la giusta determinazione e passione si possono sempre inseguire e realizzare i propri obiettivi. Dobbiamo essere orgogliosi dei piccolo grande Giona e di Giovanni perché ci hanno dimostrato che lo sport è molto più di una gara: è lezione di vita, speranza e forza di volontà. Grazie Giona per aver reso la nostra comunità fiera e colma di orgoglio".