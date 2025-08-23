Calcio, Coppa Italia di Serie D. La Cairese apre la stagione, alle 18:00 la sfida al Sestri Levante

Dopo tante settimane trascorse tra calciomercato e buone intenzioni, la stagione dilettantistica tra poche ore prenderà finalmente il via.
A battezzare l'annata 2025/2026 sarà la Cairese, alle 18:00, in casa del Sestri Levante.
Il club gialloblu ha deciso di confermare mister Solari, dopo la salvezza della passata stagione, concentrando la propria campagna di rafforzamento estiva su nomi ben conosciuti, senza lasciarsi sedurre da particolari opzioni "esotiche".
Oggi il rettangolo verde darà il proprio primo riscontro, contro un Sestri Levante tutto da scoprire dopo la retrocessione dalla C alla D di pochi mesi fa.
Sicura l'assenza di Thomas Graziani per squalifica, da monitorare la condizione di Scarrone.
Chi riuscirà a spuntarla al "Sivori" si qualificherà al primo turno, in attesa della vincente tra Imperia e Celle Varazze.