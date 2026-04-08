Calcio | La San Francesco Loano ha convinto anche a Millesimo, Brignoli: "Vogliamo i playout, questi ragazzi hanno dimostrato di meritarli" (VIDEO)

C’è una sorta di sapore agrodolce che accompagna la San Francesco Loano in questo 2026.

La squadra rossoblù resta ancora invischiata nei bassifondi della classifica, ma il percorso intrapreso dall’inizio del girone di ritorno è stato davvero di alto livello. Sono infatti 19 i punti raccolti in 12 partite, lo stesso bottino del Pietra Ligure, un rendimento che la colloca subito dietro la capolista Millesimo e il Campomorone Sant’Olcese.

Segnali incoraggianti sono arrivati anche dal confronto diretto con la formazione regina del massimo campionato regionale, soprattutto nella prima frazione di gioco disputata al Viglino, la più equilibrata, fino al triplice fischio della sfida tra Taggia e Pietra.

Alla ripresa, a Ceriale, arriverà il Bogliasco: un impegno da affrontare con lo stesso atteggiamento mostrato fin dall’inizio dell’anno, come ribadito da mister Brignoli.