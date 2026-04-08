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Calcio | 08 aprile 2026, 11:03

Calcio | Savona. Contro la Praese la Giornata Biancoblu, sarà presentato anche il nuovo inno

Non saranno validi abbonamenti e tessere del tifoso, i sostenitori dovranno acquistare il tagliando per accedere al Chittolina

Calcio | Savona. Contro la Praese la Giornata Biancoblu, sarà presentato anche il nuovo inno

Le sorti stagionali del Savona FBC si decideranno con ogni probabilità nei prossimi 90 minuti.

La via dei playoff rappresenta ormai l’unica possibilità per continuare a inseguire l’obiettivo Eccellenza, ma per riuscirci i biancoblù dovranno ridurre il distacco dal secondo posto ad almeno sei lunghezze.

Un’opportunità concreta si presenterà in caso di successo contro la Praese; al contrario, una sconfitta rinvierebbe ogni ambizione di risalita alla prossima stagione.

Per spingere la squadra verso la vittoria, la società guidata dal presidente Milani ha indetto la “Giornata Biancoblù”, chiamando a raccolta tutti i tifosi.

Oltre al coinvolgimento del settore giovanile, sarà presentato il nuovo inno sociale. Non saranno invece validi gli abbonamenti stagionali né le tessere del tifoso: tutti gli spettatori dovranno quindi acquistare un regolare biglietto presso la biglietteria dell’impianto per assistere alla gara.

Il match tra gli Striscioni e i genovesi si disputerà allo stadio Chittolina di Vado, fischio d'inizio alle ore 15:00.

Redazione

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