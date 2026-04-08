Calcio giovanile | Tutti in campo a Ceriale nel ricordo di Domenico Balbo, al Merlo primo posto per il Campomorone

Una splendida giornata di sport ha caratterizzato l’ultima edizione del l'ormai immancabile appuntamento con il “Memorial Domenico Balbo”, un evento che ha visto la partecipazione di numerose società liguri e non solo, insieme alle proprie formazioni giovanili. La Società desidera ringraziare tutti i partecipanti e gli addetti ai lavori che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione.

Alla cerimonia di premiazione era presente Veronica Balbo, figlia dell’indimenticato Presidente, alla quale l’Assessore allo Sport di Ceriale, Daniele Gaglioti, ha consegnato un mazzo di fiori in segno di omaggio. Con loro hanno premiato i protagonisti dell’evento il Presidente Giuseppe Fresia, il Vicepresidente Gianluca Ferrua e il Responsabile Enzo Gaudino.



La Classifica finale

Campomorone

Vallecrosia

Genova Calcio

Sestrese

Legino

Bisalta

Golfo Dianese

Ceriale

Lavagnese

Argentina



Premi individuali

Miglior portiere del torneo: Leonardo Mela (Argentina)

Miglior giocatore del torneo: Nicola Di Giorgio (Genova Calcio)



Top 9 giocatori

Raffaele D’Ambrogio (Campomorone)

Samuele Ravera (Legino)

Matteo Ferrari (Sestrese)

Michele Pinna (Genova Calcio)

Nicolò Ghirardi (Golfo Dianese)

Anas Oukach (Ceriale)

Emanuele Barbero (Bisalta)

Francesco Lagorio (Lavagnese)

Gabriel Striano (Vallecrosia)