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Calcio | 08 aprile 2026, 19:39

Calcio, Tornei Estivi | Torna la notte dei rigori all'Annibale Riva, i vincitori salperanno in crociera

Appuntamento al 13 giugno

Calcio, Tornei Estivi | Torna la notte dei rigori all'Annibale Riva, i vincitori salperanno in crociera

Uno degli appuntamenti più divertenti e partecipati nell'estate ingauna, anche con il giusto spirito goliardico, è "Continuiamo... da 11 metri", il torneo a coppie tutto dedicato alle sfide dal dischetto,

Il nuovo appuntamento in calendario per tutti gli appassionati è fissati nella serata del prossimo 13 giugno, nell'ormai abituale cornice dello Stadio Annibale Riva di Albenga.

La competizione si svolgerà con la canonica formula a coppie: i partecipanti dovranno alternarsi tra conclusioni e parate, mettendo alla prova precisione, tecnica, coordinazione e intesa con il proprio compagno. 

Il team vincitore potrà aggiudicarsi addirittura una crociera, un riconoscimento che aggiunge un ulteriore pizzico di interesse alla manifestazione, aperta a partecipanti provenienti dall'ambito albenganese e non solo.

Per partecipare o richiedere informazioni è possibile contattare l’organizzazione tramite WhatsApp ai seguenti numeri:

  • Emanuele: +39 320 555 9189
  • Lollo: +39 328 325 9263
  • Matteo: +39 392 633 2221

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