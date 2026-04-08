Calcio, Tornei Estivi | Torna la notte dei rigori all'Annibale Riva, i vincitori salperanno in crociera

Uno degli appuntamenti più divertenti e partecipati nell'estate ingauna, anche con il giusto spirito goliardico, è "Continuiamo... da 11 metri", il torneo a coppie tutto dedicato alle sfide dal dischetto,
Il nuovo appuntamento in calendario per tutti gli appassionati è fissati nella serata del prossimo 13 giugno, nell'ormai abituale cornice dello Stadio Annibale Riva di Albenga.
La competizione si svolgerà con la canonica formula a coppie: i partecipanti dovranno alternarsi tra conclusioni e parate, mettendo alla prova precisione, tecnica, coordinazione e intesa con il proprio compagno.
Il team vincitore potrà aggiudicarsi addirittura una crociera, un riconoscimento che aggiunge un ulteriore pizzico di interesse alla manifestazione, aperta a partecipanti provenienti dall'ambito albenganese e non solo.
Per partecipare o richiedere informazioni è possibile contattare l’organizzazione tramite WhatsApp ai seguenti numeri:
- Emanuele: +39 320 555 9189
- Lollo: +39 328 325 9263
- Matteo: +39 392 633 2221