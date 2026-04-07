Calcio | Pietra Ligure. Rinnovo siglato per Moraglia e Feliciello, i tecnici siederanno sulla panchina biancoceleste anche nella prossima stagione

Alcuni rumor erano iniziati a circolare prima di Pasqua, questa sera però il Pietra Ligure ha ufficialmente confermato il rinnovo dei propri tecnici, Andrea Moraglia e Modestino Feliciello.

La società biancoceleste si appresta così a guardare già alla prossima stagione, seppur le attenzioni siano tutte veicolate all'ultima parte di campionato e alla disputa dei playoff.



La nota ufficiale:

"L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 è lieta di annunciare la conferma alla guida della Prima Squadra, anche per la stagione sportiva 2026/2027, dell’allenatore Andrea Moraglia e dell’allenatore in seconda Modestino Feliciello.

La società esprime piena soddisfazione per il lavoro svolto dallo staff tecnico, protagonista di un percorso di crescita importante e di risultati significativi, tra cui spicca la storica vittoria della fase regionale della Coppa Italia, traguardo mai raggiunto prima dal club.

Allo stesso modo, mister Moraglia e il suo vice Feliciello hanno manifestato grande entusiasmo nel proseguire il rapporto, sottolineando la condivisione di valori e obiettivi con la società.

La continuità tecnica rappresenta una scelta chiara e ambiziosa, volta a consolidare quanto costruito finora e a dare ulteriore slancio al progetto sportivo, con la volontà di continuare a crescere e competere ad alti livelli.

A mister Moraglia e a mister Feliciello va l’augurio di buon lavoro, con la convinzione che il percorso comune potrà regalare nuove e importanti soddisfazioni."