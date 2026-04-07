Calcio | Giudice Sportivo. Il faccia a faccia tra Sesia e Ascoli costa due turni di stop ai tecnici di Vado e Chisola

Sono arrivati i provvedimenti post turno infrasettimanale da parte del Giudice Sportivo. C'era attesa per capire la portata della sanzione ai tecnici di Vado e Chisola, Sesia e Ascoli, dopo il faccia a faccia animato nei minuti finali della partita di giovedì scorso.

Per entrambi i tecnici sono state comminate due giornate di squalifica.

A seguire tutte le sanzioni del girone A.



GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D



ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ASCOLI NICOLA (CHISOLA CALCIO)

Per essere indebitamente entrato nell'area tecnica avversaria esultando in modo provocatorio e pronunciando frasi offensive.

SESIA MARCO (VADO FC 1913)

Per essere uscito dalla propria area tecnica ed essere entrato dall'area tecnica avversaria rivolgendo frasi offensive.



CALCIATORI ESPULSI

CATANIA GIOACCHINO (CHISOLA CALCIO)

Per avere rivolto espressione offensiva ad un tesserato della squadra avversaria.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRANCATO DANIELE (BIELLESE 1902)

ABONCKELET DUC MADY (VADO FC 1913)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

ONETO LUCA (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)

SAIDI MOHAMED YANISS (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BALAN GABRIELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

POZZI ANDREA (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)

DORIA ALESSANDRO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)