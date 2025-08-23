Calcio. La Cairese saluta la Coppa, il Sestri Levante passa 2-1 e aspetta Imperia o Celle Varazze

Si ferma subito la marcia della Cairese in Coppa Italia di Serie D.
Il Sestri Levante ha infatti superato 2-1 i valbormidesi, guadagnandosi la possibilità di affrontare la vincente di Imperia - Celle Varazze nel primo turno di domenica prossima.
Buon avvio di gara con occasioni da entrambe le parti: Tozaj per il Sestri sfiora il gol in due circostanze, mentre la Cairese risponde con Rainero e Giacchino, senza però trovare la porta. Al 23’ i padroni di casa passano in vantaggio con una splendida conclusione di Ferretti dalla distanza. La Cairese prova a reagire, ma al 40’ un errore difensivo favorisce Tozaj che raddoppia con un potente destro da posizione defilata. Si va al riposo sul 2-0 per i corsari.
Nella ripresa il gol ospite, con Piacenza, lesto a deviare di testa sul primo palo sugli sviluppi di calcio d'angolo.
SESTRI LEVANTE: Tozaj V., Dall'Asta, Giammarresi, Pane, Cattaneo, Garzia, Mudadu, Ferretti, Lunghi, Salducco, Tozaj E.
CAIRESE: Ceppi, Boveri, Jebbar, Gulli, Reinero, Giacchino, Anselmo, Graziani G., Gargiulo, Anedda, Sava.