Calcio. Il Pietra fa sua l'amichevole del Devincenzi, 3-2 al Pontelungo

PIETRA LIGURE - PONTELUNGO 3-1 (27' Rovere rig., 34' Sogno, 66' Pili - 22' Asteggiante, 83' Massa)
45' FINISCE QUA. IL PIETRA LIGURE BATTE 3-2 IL PONTELUNGO
38' IL PONTELUNGO SI RIFA' SOTTO! MASSA! DIFESA BIANCOCELESTE SORPRESA SUL PALO LUNGO
32' replica Pietra con Prudente, cross un filo lungo per Rovere, la sua puntata non riesce a intercettare lo specchio
30' Non libera bene la retroguardia del Pietra, Folco chiama Duberti alla parata bassa
23' il Pietra si diverte, Sogno da posizione defilata calcia alto
21' scalda il mancino Fatnassi, ancora una deviazione e nuovo corner. Sugli sviluppi gran recupero di Odasso, la palla arriva sull'altra fascia dove, sempre Fatnassi, serve la palla migliore per il colpo vincente di Pili! 3-1 Pietra
19' catena destra protagonista nell'azione del Pietra con Siriu a favorire l'inserimento senza palla di Prudente, Ghiozzi c'è
16' Rovere e Giglio si scambiano con frequenza la posizione, destro da posizione centrale del capitano deviato in angolo. Sugli sviluppi Siriu calcia verso la porta, pallone a lato
14' poco da segnalare in questo avvio di ripresa
5' a livello tattico nessuna sorpresa nel primo tempo, 4-2-3-1 per Moraglia con Odasso e Fatnassi cintura mediana, Rovere, Giglio e Siriu alle spalle di Sogno. Classico 4-4-2 per gli ingauni
3' buon numero di cambi da una parte e dall'altra, ritmi più blandi in questo avvio di ripresa
1' si riparte
SECONDO TEMPO
45' termina il primo tempo al Devincenzi, padroni di casa avanti 2-1
44' Il Pietra quando ha spazio per ripartire sa far male, sgroppata centrale di Rovere, serve un grande Breeuwer per evitare il tris
34' IL PIETRA LA RIBALTA, AZIONE DA MANUALE PER LA SQUADRA DI MORAGLIA CHE PORTA SOGNO A INFILARE BREEUWER. IN POCHI PASSAGGI E' EMERSA TUTTA LA QUALITA' DEI BIANCOCELESTI
27' IL PAREGGIO DEL PIETRA! BEPPE GIGLIO DAL DISCHETTO! IL PENALTY E' STATO FISCHIATO PER UN FALLO SU ROVERE
22' PONTELUNGO IN VANTAGGIO! ASTEGGIANTE! sorpresa la difesa biancoceleste per il più classico dei gol degli ex
15' risposta Pietra con Rovere che illumina per Giglio, il centrocampista ex Imperia si fa murare due volte da Breeuwer, prima di vedere la terza conclusione respinta sulla linea
12' Inserimento rapido di Delfino che scappa alle spalla di Gasco, Vernice è attento sul primo palo
9' Giglio anticipa in uscita Breeuwer, punizione Pietra poco fuori dall'area, nessun pericolo per la porta granata
3' prima occasione Pietra, Sogno impatta bene la sfera, Breeuwer alza sopra la traversa
1' si parte!
PRIMO TEMPO
PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco, Ravoncoli, Iorio, Parodi, Odasso, Fatnassi, Giglio, Siriu, Rovere, Sogno.
A disposizione: Duberti, Pili, Malagrida, Oddone, Aicardi, Villegas, Pavese, Massa, Prudente, Santoro.
Allenatore: Moraglia:
PONTELUNGO: Breeuwer, Fazio, Sardo, Farinazzo, Calandrino, Pollero, Delfino, Asteggiante, Vellko, Piu, Staltari.
A disposizione: Ghiozzi, Rossi, Folco, Massa, Tiesi, Za Garibaldi, Daniello, Bolia, Guardone, Ardissone, Garabello.
Allenatore: Zanardini