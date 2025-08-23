 / Calcio

Calcio. Il Pietra fa sua l'amichevole del Devincenzi, 3-2 al Pontelungo

Biancocelesti che divertono con la palla tra i piedi, ingauni tenaci nonostante le assenze

PIETRA LIGURE - PONTELUNGO 3-1 (27' Rovere rig., 34' Sogno, 66' Pili - 22' Asteggiante, 83' Massa)
 

45' FINISCE QUA. IL PIETRA LIGURE BATTE 3-2 IL PONTELUNGO

38' IL PONTELUNGO SI RIFA' SOTTO! MASSA! DIFESA BIANCOCELESTE SORPRESA SUL PALO LUNGO

32' replica Pietra con Prudente, cross un filo lungo per Rovere, la sua puntata non riesce a intercettare lo specchio

30' Non libera bene la retroguardia del Pietra, Folco chiama Duberti alla parata bassa

23' il Pietra si diverte, Sogno da posizione defilata calcia alto

21' scalda il mancino Fatnassi, ancora una deviazione e nuovo corner. Sugli sviluppi gran recupero di Odasso, la palla arriva sull'altra fascia dove, sempre Fatnassi, serve la palla migliore per il colpo vincente di Pili! 3-1 Pietra

19' catena destra protagonista nell'azione del Pietra con Siriu a favorire l'inserimento senza palla di Prudente, Ghiozzi c'è

16' Rovere e Giglio si scambiano con frequenza la posizione, destro da posizione centrale del capitano deviato in angolo. Sugli sviluppi Siriu calcia verso la porta, pallone a lato 

14' poco da segnalare in questo avvio di ripresa

5' a livello tattico nessuna sorpresa nel primo tempo, 4-2-3-1 per Moraglia con Odasso e Fatnassi cintura mediana, Rovere, Giglio e Siriu alle spalle di Sogno. Classico 4-4-2 per gli ingauni

3' buon numero di cambi da una parte e dall'altra, ritmi più blandi in questo avvio di ripresa

1' si riparte

SECONDO TEMPO
 

45' termina il primo tempo al Devincenzi, padroni di casa avanti 2-1

44' Il Pietra quando ha spazio per ripartire sa far male, sgroppata centrale di Rovere, serve un grande Breeuwer per evitare il tris

34' IL PIETRA LA RIBALTA, AZIONE DA MANUALE PER LA SQUADRA DI MORAGLIA CHE PORTA SOGNO A INFILARE BREEUWER. IN POCHI PASSAGGI E' EMERSA TUTTA LA QUALITA' DEI BIANCOCELESTI

27' IL PAREGGIO DEL PIETRA! BEPPE GIGLIO DAL DISCHETTO! IL PENALTY E' STATO FISCHIATO PER UN FALLO SU ROVERE

22' PONTELUNGO IN VANTAGGIO! ASTEGGIANTE! sorpresa la difesa biancoceleste per il più classico dei gol degli ex

15' risposta Pietra con Rovere che illumina per Giglio, il centrocampista ex Imperia si fa murare due volte da Breeuwer, prima di vedere la terza conclusione respinta sulla linea

12' Inserimento rapido di Delfino che scappa alle spalla di Gasco, Vernice  è attento sul primo palo

9' Giglio anticipa in uscita Breeuwer, punizione Pietra poco fuori dall'area, nessun pericolo per la porta granata

3' prima occasione Pietra, Sogno impatta bene la sfera, Breeuwer alza sopra la traversa

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

PIETRA LIGURE:  Vernice, Gasco, Ravoncoli, Iorio, Parodi, Odasso, Fatnassi, Giglio, Siriu, Rovere, Sogno.

A disposizione: Duberti, Pili, Malagrida, Oddone, Aicardi, Villegas, Pavese, Massa, Prudente, Santoro.

Allenatore: Moraglia:
 

PONTELUNGO: Breeuwer, Fazio, Sardo, Farinazzo, Calandrino, Pollero, Delfino, Asteggiante, Vellko, Piu, Staltari.

A disposizione: Ghiozzi, Rossi, Folco, Massa, Tiesi, Za Garibaldi, Daniello, Bolia, Guardone, Ardissone, Garabello.

Allenatore: Zanardini

Lorenzo Tortarolo

