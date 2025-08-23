Calcio, Savona. Cola dopo la vittoria del Memorial Zizzini: "Bene i giovani, sappiamo di avere del potenziale" (VIDEO)

Tre gare chiuse in parità, ma il maggior numero di gol segnati ha premiato il Savona nel triangolare con Carcarese e Cengio.

Un torneo che ha visto buone luci, come le prestazioni dei ragazzi più giovani e il potenziale offensivo dei biancoblu, mentre qualche ombra è arrivata dai tre gol incassati, oltre a una manovra apparsa a tratti ancora farraginosa.

Intoppi estivi, figli anche di una preparazione particolarmente pesante. Mister Cola ha infatti centrato il mirino sul 14 settembre, per l'esordio in campionato contro la Baia, mentre in Coppa con il Legino gli Striscioni potrebbero non essere ancora a pieno regime sotto il profilo atletico.