Calcio. Le vespe pungono tre volte, ma l'Albingaunia tiene testa ai gialloneri: Baia - Albingaunia è 3-2

E' andata alla Baia Alassio Auxilium la sfida amichevole disputata ieri sera al Ferrando contro l'Albingaunia.
In gran spolvero il reparto offensivo per le vespe, con le reti di Di Mari, Perrier e Melegazzi.
I bianconeri hanno però saputo tenere nuovamente testa a una squadra di categoria superiore nell'arco del precampionato, andando a segno in entrambe le occasioni con Manuel Marquez.
BAIA ALASSIO: Gandolfo, Vinci, Gibilaro, Ferraro, Gasco, Combi, Melegazzi, Garibbo, Castagna, Paltrinieri, Di Mari
A disposizione: Pampararo, Sufali, Messaoud, Barison, Fumagalli, Bologna, Maurizio, Cannizzaro, Perrier.
Allenatore: Sardo
ALBINGAUNIA: Massabó, Fazio, Plando, Greco, Gerosa, Alessi, Pollio, Marquez, Nida, Gibertini
A disposizione: Manti, Bonsignorio, Savona, Milazzo, Massa, Giraldi, Gaino, Gastaldi.
Allenatore: Poggi