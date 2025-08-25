Calcio, Coppa Italia di Serie D. Tutti i risultati del turno Preliminare, la Biellese batte la Valenzana

Sono arrivati i primi verdetti stagionali dal tabellone di Coppa Italia di Serie D.
A seguire tutti i risultati del turno preliminare. Oltre a Imperia - Celle Varazze, nella giornata di domenica sono scese in campo altre due formazioni del girone A, con la Biellese pronta a superare la Valenzana per una rete a zero. decisiva la rete di Facchetti all'83'-
Atletico Lodigiani - Sora 1-1 (1-2 d.c.r.)
Barletta - Ferrandina 1-1 (1-2 d.c.r.)
Biellese - Valenzana 1-0
Calcio Budoni - COS Sarrabus Ogliastra 3-1 (giocata sabato)
Caldiero Terme - Maia Alta Obermais 0-1
Castrum Favara - Città di Gela 1-0
Conegliano - Legnago Salus 1-2
Enna - Città di Acireale 1-1 (2-1 d.c.r.)
Follonica Gavorrano - Camaiore 1-0
Heraclea Calcio - Manfredonia 2-1
Imperia - Celle Varazze 1-1 (1-2 d.c.r.)
Inter Sammaurese - Vivi Altotevere Sansepolcro 2-0
Milan Futuro - Trevigliese 2-0
Milazzo - Athletic Club Palermo 3-1
Montespaccato - Anzio 0-0 (1-0 d.c.r.)
Notaresco - Giulianova 1-0
Portogruaro - San Luigi Calcio 0-0 (1-0 d.c.r.)
Real Acerrana - Afragolese 0-2
Real Monterotondo - Flaminia 1-2
Recanatese - Maceratese 1-4 (giocata sabato)
Rovato Vertovese - Crema 1-0
San Marino - Tropical Coriano 1-1 (2-1 d.c.r.)
Sangiuliano City - Leon 0-1
Sasso Marconi - Correggese 1-3
Sestri Levante - Cairese 2-1 (giocata sabato)
Sporting Club Trestina - Cannara 1-3
Terranuova Traiana - Scandicci 0-0 (1-0 d.c.r.)
Union Clodiense Chioggia - Unione La Rocca Altavilla 0-0 (0-1 d.c.r.)
UniPomezia - Monastir 1-1 (2-1 d.c.r.)
Valmontone - Real Normanna 3-0
Vigasio - Bassano 1-0
Vigor Lamezia - Messina 5-0
Virtus CiseranoBergamo - Scanzorosciate 1-0
Vogherese - Pavia 2-3