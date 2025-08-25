Calcio, Pietra Ligure. Odasso chiama i giusti equilibri: "Ok la qualità, ma dovremo saperci calare in ogni contesto" (VIDEO)

Odasso e Fatnassi in mediana, più tre trequartisti e un riferimento offensivo centrale: bastano questi elementi per comprendere quanta qualità può esprimere potenzialmente il Pietra Ligure dalla cintola in su.

Lo si è visto ad esempio sabato sera nell'amichevole vinta 3-2 con il Pontelungo, dove le giocate orchestrate insieme a Rovere, Giglio e Sogno hanno strappato applausi al pubblico del "Devincenzi".

Per sostenere una struttura di gioco simile bisognerà però battagliare su ogni centimetro del campo, un concetto che lo stesso Odasso ha tenuto a ribadire nel post partita.