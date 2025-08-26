 / Calcio

Calcio. Il Pontelungo annuncia i quadri del Settore Giovanile per la stagione 2025/26

La nota granata:

L'ASD Pontelungo, sotto la supervisione del responsabile Sole Lanteri e del direttore tecnico Sandro Ghillino, ha il grande piacere di comunicare la composizione delle squadre del Settore Giovanile ed il relativo organigramma tecnico:
 

ALLIEVI LEVA 2009
Allenatore: Antonello Pulera' 
Collaboratore tecnico: Saul Merlino
 

ALLIEVI LEVA 2010
Allenatore: Lino Sicignano
 

GIOVANISSIMI LEVA 2011
Allenatore: Alessandro Ghillino
 

GIOVANISSIMI LEVA 2012
Allenatore: Emanuele Pisu
Collaboratore tecnico: Luca Allegri
 

ESORDIENTI LEVA 2013
Allenatore: Marcello Acquarone 
Collaboratore tecnico: Marco Caro
 

ESORDIENTI LEVA 2013/2014
Allenatore: Sole Lanteri
 

PULCINI LEVA 2015
Allenatore: Alessandro Vallerga
 

PULCINI LEVA 2016
Allenatore: Alessandro Gagliolo
 

PRIMI CALCI LEVA 2017
Allenatore: Sole Lanteri
 

PRIMI CALCI LEVA 2018
Allenatore: Armando Colotto
Collaboratore tecnico: Dario Ferrara
 

PICCOLI AMICI LEVE 2019/2020/2021
Allenatore: Alessandro Gagliolo
 

SCUOLA PORTIERI
Preparatore: Marco Alberico
Preparatore: Gabriel Ghiozzi
 

PREPARAZIONE MOTORIA
Preparatore: Prof. Daniel Vignola

La Società nel dare il benvenuto ai nuovi arrivi, rivolge a tutti i mister, preparatori e collaboratori un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.
 

