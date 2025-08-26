Calcio. Il Pontelungo annuncia i quadri del Settore Giovanile per la stagione 2025/26

La nota granata:
L'ASD Pontelungo, sotto la supervisione del responsabile Sole Lanteri e del direttore tecnico Sandro Ghillino, ha il grande piacere di comunicare la composizione delle squadre del Settore Giovanile ed il relativo organigramma tecnico:
ALLIEVI LEVA 2009
Allenatore: Antonello Pulera'
Collaboratore tecnico: Saul Merlino
ALLIEVI LEVA 2010
Allenatore: Lino Sicignano
GIOVANISSIMI LEVA 2011
Allenatore: Alessandro Ghillino
GIOVANISSIMI LEVA 2012
Allenatore: Emanuele Pisu
Collaboratore tecnico: Luca Allegri
ESORDIENTI LEVA 2013
Allenatore: Marcello Acquarone
Collaboratore tecnico: Marco Caro
ESORDIENTI LEVA 2013/2014
Allenatore: Sole Lanteri
PULCINI LEVA 2015
Allenatore: Alessandro Vallerga
PULCINI LEVA 2016
Allenatore: Alessandro Gagliolo
PRIMI CALCI LEVA 2017
Allenatore: Sole Lanteri
PRIMI CALCI LEVA 2018
Allenatore: Armando Colotto
Collaboratore tecnico: Dario Ferrara
PICCOLI AMICI LEVE 2019/2020/2021
Allenatore: Alessandro Gagliolo
SCUOLA PORTIERI
Preparatore: Marco Alberico
Preparatore: Gabriel Ghiozzi
PREPARAZIONE MOTORIA
Preparatore: Prof. Daniel Vignola
La Società nel dare il benvenuto ai nuovi arrivi, rivolge a tutti i mister, preparatori e collaboratori un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.