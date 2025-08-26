 / Calcio

Calcio | 26 agosto 2025, 17:16

Calcio, Pietra Ligure. Pili benedice la concorrenza: "Fondamentale avere una rosa forte, spingerà tutti a dare il massimo" (VIDEO)

Stasera la Notte Biancoceleste

Tra poche ore Piazza San Nicolò ospiterà la nuova edizione della Notte Biancoceleste, il tradizionale happening nel cuore della cittadina rivierasca insieme alla Prima Squadra del Pietra Ligure, il suo settore giovanile e gli sponsor a fianco del sodalizio del presidente Ricciardi.

Giovedì si tornerà in campo per il test con il Derthona, ma già traccia del potenziale della squadra di mister Moraglia lo si è visto domenica sera con il Pontelungo.

Tante luci e qualche meccanismo ancora da oliare, ma Filippo Pili ha confermato le ambizioni per il prossimo campionato, figlie anche di un organico rinforzato in maniera importante durante la campagna estiva.

Lorenzo Tortarolo

