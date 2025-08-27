Calcio. Il Celle Varazze si presenta, tra musica, animazione e gli ex campioni blucerchiati

Sarà una serata di sport, musica e divertimento quella in programma mercoledì 3 settembre all'Olmo Ferro, quando l’FBC Celle Varazze presenterà ufficialmente le proprie squadre per la stagione 2025/2026.

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 18:00. Ad animare la serata sarà la conduttrice televisiva Serena Garitta, mentre non mancheranno musica e intrattenimento. Per i presenti sarà inoltre attivo uno stand gastronomico aperto fin dall’inizio della manifestazione.

Il programma prevede la presentazione dei giocatori e dello staff della Prima Squadra, a cui si aggiungeranno quella del settore giovanile e della scuola calcio, in un ideale abbraccio che coinvolgerà tutto il mondo calcistico del club.

A rendere la serata ancora più speciale sarà la presenza di due grandi nomi del calcio italiano: Attilio Lombardo e Francesco Flachi, ex protagonisti della Serie A che interverranno per celebrare il nuovo inizio della società.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati e i tifosi, che avranno così l’occasione di conoscere da vicino i protagonisti della nuova stagione e vivere una serata all’insegna della passione sportiva.