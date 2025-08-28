Pallapugno, grande partenza per le finali della Coppa Italia ad Andora

Grande successo per il primo dei quattro giorni dedicati alle finali di Coppa Italia nazionali di pallapugno. Allo sferisterio di Andora, Bubbio e Amici del Castello si sono rispettivamente aggiudicate il trofeo nella categoria Allievi e Femminile battendo Pro Paschese e San Leonardo, ma a vincere è stato soprattutto lo sport con tanto entusiasmo e un’ottima cornice di pubblico.

A premiare atleti e società è stato il vicepresidente nazionale della federazione e assessore regionale Marco Scajola che spiega: “Una bella partenza per questa nuova formula itinerante che ha il primario obiettivo di valorizzare e promuovere la pallapugno. Complimenti a tutte le quattro squadre scese in campo ieri che hanno saputo offrire uno spettacolo appassionante ai tifosi, ma anche ai turisti che hanno voluto conoscere meglio la nostra disciplina sportiva. La Coppa Italia 2025 rappresenta anche un’opportunità per coinvolgere i giovani e avvicinarli a questo sport. Ringrazio il presidente Enrico Costa e tutto il consiglio nazionale per aver accolto la mia proposta di far svolgere le finali di tutte le categorie in Liguria. Ci aspettano altri tre giorni emozionanti con partite di assoluto livello”.

Presente per l'occasione anche il sindaco di Andora Mauro Demichelis.

Il calendario

Venerdì 29 agosto – Imperia

Ore 17.30: Coppa Italia Esordienti – Finale: Ricca (Diano d’Alba, CN) vs San Leonardo (Imperia, IM)

Ore 21.00: Coppa Italia Serie A – Finale: Marchisio Nocciole Cortemilia (Cortemilia, CN) vs Alta Langa (S.Benedetto Belbo, CN)

Sabato 30 agosto – Andora

Ore 15.00: Coppa Italia Promozionali – Finale: Ricca A (Diano d’Alba, CN) vs Don Dagnino (Andora, SV)

Ore 17.00: Coppa Italia Under 21 – Finale: Subalcuneo (Cuneo, CN) vs Peveragno A (Peveragno, CN)

Ore 21.00: Coppa Italia Serie B – Finale: Officine Pesce Bubbio (Bubbio, AT) vs Gottasecca (Gottasecca, CN)

Domenica 31 agosto – Imperia

Ore 15.30: Coppa Italia Pulcini – Finale: Ricca (Diano d’Alba, CN) vs San Leonardo A (Imperia, IM)

Ore 17.00: Coppa Italia Serie C2 – Finale: Monastero Dronero (Dronero, CN) vs Pro Paschese B (Villanova Mondovì, CN)

Ore 21.00: Coppa Italia Serie C1 – Finale: Prodeo (Chiusavecchia, IM) vs Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva (Ceva, CN).