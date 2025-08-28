Calcio, Borgio Verezzi. Il sindaco Dacquino precisa: "A settembre il taglio dell'erba, in corso di valutazione il progetto di riqualificazione delle strutture"

Non è tardata ad arrivare la replica dell'amministrazione comunale di Borgio Verezzi alle considerazioni della minoranza sulle condizioni attuali del campo sportivo.

"La situazione degli impianti sportivi è nota - spiega il sindaco Renato Dacquino - Ricordiamo che è in corso di valutazione l'importante progetto di riqualificazione di tutte le strutture".

"Sono stati resi inagibili gli accessi all'interno dell'edificio - ha aggiunto il primo cittadino - ed è previsto per settembre un intervento di taglio dell'erba sul campo da calcio".