Giudice Sportivo, Coppa Italia di Serie D. Una giornata di stop per Capra, Buongiorno e Menabò

GIUDICE SPORTIVO
COPPA ITALIA SERIE D
GARE DEL 30/08/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE – DIFFIDA
ASANJI LEVIS PRINCE (A.C. MILAN S.P.A.)
HODZIC DEMIREL (A.C. MILAN S.P.A.)
SALA EMANUELE (A.C. MILAN S.P.A.)
GLAMOCANIN DANIEL (CJARLINS MUZANE)
YABRE ABDOUL MEYKER (CJARLINS MUZANE)
CIPOLLA DANIELE (FLEGREA PUTEOLANA SSD ARL)
SKORIC MILENKO (FRANCAVILLA SSDARL)
CANNARSA DANIEL (GHIVIBORGO VDS A.S.D.)
SANGIORGIO LORENZO (GOZZANO SSDRL)
AMPOLLINI FEDERICO (GROSSETO 1912 S.S.AR.L.)
BRENNA DUCCIO (GROSSETO 1912 S.S.AR.L.)
VITOLO FEDERICO (MONTESPACCATO S.R.L.)
FARRIS MARCO (POL. CALCIO BUDONI)
DRAPELLI MATTIA (PRATO SSDARL)
FANTONI GIAN MARCO (PRATO SSDARL)
CABECCIA MARCO (SASSARI CALCIO LATTEDOLCE)
TESIO MASSIMO (SASSARI CALCIO LATTEDOLCE)
BEDINI BRIAN (SERAVEZZA POZZI CALCIO)
FABRI FRANCESCO (SERAVEZZA POZZI CALCIO)
MARINI ALBERTO (TERRANUOVA TRAIANA)
SESTI DAVIDE (TERRANUOVA TRAIANA)
BALDARI GIACOMO (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)
FERRARO TOMMASO (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)
GARE DEL 31/08/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETÀ – AMMENDA
Euro 600,00 – SANCATALDESE CALCIO
Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (6 fumogeni) nel settore loro riservato.
Euro 500,00 – REGGINA 1914 SSD A R.L.
Per avere propri sostenitori esposto uno striscione offensivo nei confronti degli Organi Federali. (R CdC)
DIRIGENTI
Squalifica per UNA gara effettiva
VICINI ALBERTO (CORREGGESE CALCIO 1948 ARL)
Per proteste nei confronti dell’Arbitro.
ALLENATORI
Squalifica per QUATTRO gare effettive
GOI GIAN STEFANO (CASATESE MERATE A.S.D.)
Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara.
Squalifica per DUE gare effettive
DIDU MARCO (PALAZZOLO 1913 SSDARL)
Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.
Squalifica per UNA gara effettiva
PIETOSI MARIO (PALMESE)
Per proteste nei confronti di un A.A.
I AMMONIZIONE – DIFFIDA
RAGNO NICOLA (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)
PEDRELLI IVAN (LENTIGIONE CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
Squalifica per QUATTRO gare effettive
MORETTA MANUEL (REAL CALEPINA F.C. SSDARL)
Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara.
Squalifica per TRE gare effettive
MERCURI LUCA (CALCIO TERMOLI 1920)
Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.
Squalifica per DUE gare effettive
LORINI NICOLO (BRENO)
FARINA FRANCESCO (HERACLEA CALCIO)
CAMPILONGO SALVATORE (NOCERINA CALCIO 1910)
Per avere, a gioco in svolgimento ma senza possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio.
GASPERI MATTEO (CALCIO DESENZANO)
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.
RICCI LUCA (IMOLESE CALCIO 1919)
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.
CONIGLIO FERNANDO (LUPARENSE F.C.)
Per avere, a gioco in svolgimento ma senza possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio.
BALLA BESMIR (VIBONESE CALCIO S.R.L.)
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.
Squalifica per UNA gara effettiva
MENABO SIMONE (BIELLESE 1902)
Per avere rivolto espressione offensiva ad un tesserato della squadra avversaria.
CAPRA EDOARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
BUONGIORNO DANIELE (DERTHONA FBC 1908)
Per avere rivolto espressione offensiva ad un tesserato della squadra avversaria.
CIATTAGLIA DENNY (MACERATESE 1922 A.C.D.)
Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l’evidente opportunità di segnare una rete.
Squalifica per UNA gara effettiva – doppia ammonizione
GORI MIRKO (CALCIO DESENZANO)
HYSAJ DANIEL (CALCIO TERMOLI 1920)
SILIGARDI LUCA (CORREGGESE CALCIO 1948 ARL)
ZAMPA ENRICO (L’AQUILA 1927 SSDARL)
CINIERO ERMANNO (NISSA F.C. S.R.L.)
CASELLA FRANCESCO GIUSE (PALMESE)
STRUMBO GERARDO (SAMBIASE 2023)
DIOP ISMAILA (SANT’ANGELO)
CALCIATORI NON ESPULSI
Squalifica per UNA gara effettiva – recidività in ammonizione (II infr.)
CAMILLETTI GIOVANNI (CANNARA)
ROVERE ALESSANDRO (FOLLONICA GAVORRANO SRL)
BALESINI NICCOLO (LEGNAGO SALUS S.R.L.)
DI PIEDI FRANCESCO (MILAZZO SSD A R.L.)
MARIN MATTIA (VIRTUSCISERANOBERGAMO1909)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE – DIFFIDA
COLOMBI FRANCESCO (ADRIESE USD 1906)
ZANCHETTA FEDERICO (ADRIESE USD 1906)
MANCA LUCA (ALBALONGA SSD A R.L.)
SFANO MARCO (ALBALONGA SSD A R.L.)
BONACCORSI SAMUELE (ANCONA A.S.D.)
CALISTO ALESSIO (ANCONA A.S.D.)
MEOLA KEVIN (ANCONA A.S.D.)
CATANIA GIOACCHINO (ASTI)
ORTOLANO FILIPPO (ASTI)
ROPOLO PAOLO (ASTI)
PEZZUTTI CHRISTIAN (BRENO)
SENATORE TOMMASO (BRENO)
TAGLIANI MASSIMILIANO (BRENO)
BEARZOTTI ENRICO (BRIAN LIGNANO CALCIO)
KOCIC MILAN (BRIAN LIGNANO CALCIO)
VARIOLA GUIDO (BRIAN LIGNANO CALCIO)
CAMILLONI MANUEL (CALCIO ATLETICO ASCOLI)
COPPOLA FAUSTO (CALCIO ATLETICO ASCOLI)
ASIATICO PIETRO (CALCIO BRUSAPORTO)
CAFERRI LEONARDO (CALCIO BRUSAPORTO)
SELVATICO STEFANO (CALCIO BRUSAPORTO)
SIANI GIORGIO (CALCIO BRUSAPORTO)
ANTONELLI FRANCESCO (CALCIO DESENZANO)
BIGUZZI MIRCO (CALCIO TERMOLI 1920)
CALLEGARO MATTEO (CALVI NOALE S.S.D.AR.L.)
DALL’AGNOL MARCO (CALVI NOALE S.S.D.AR.L.)
MARTIMBIANCO RICCARDO (CALVI NOALE S.S.D.AR.L.)
CUOMO MARCO (CAMPODARSEGO SSD ARL)
BERTAINA FRANCO ELIAN (CANNARA)
SCHVINDT DAMIAN LEONEL (CANNARA)
GOFFI TOMMASO (CASATESE MERATE A.S.D.)
POZZOLI ALESSIO (CASATESE MERATE A.S.D.)
MAGLIOCCHETTI MATTEO (CASSINO CALCIO 1924)
FISCALETTI ANDREA (CASTELFIDARDO S.S.D. A RL)
MASSA FRANCESCO (CASTELFIDARDO S.S.D. A RL)
AIRAGHI JACOPO (CASTELLANZESE 1921 A.S.D.)
CHESSA MARIO (CASTELLANZESE 1921 A.S.D.)
KOSOVAN TANASII (CASTRUMFAVARA)
DE BENEDETTI FILIPPO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
ARLOTTI SCOTT (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
CECCARELLI TOMMASO (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
DE LUCA FRANCESCO (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
MERCORELLI SIMONE (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
PINTO PIERLUIGI (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
UGGE MAXIMILIANO (CHIEVOVERONA S.S.D. A R.L.)
CICCONE LORENZO (CHISOLA CALCIO)
OZARA DENNIS (CHISOLA CALCIO)
MAURIELLO ALESSANDRO (CITTA DI FASANO)
RIGA GIORGIO (CITTA DI FASANO)
SALZANO ANIELLO (CITTA DI FASANO)
SABOTIC MINEL (CITTADELLA VIS MODENA)
BERNACCHI DAVIDE (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
DI PENTIMA STEFANO (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
FERNANDES NATHAN (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
ERRICHIELLO ANDREA (CORREGGESE CALCIO 1948 ARL)
CAMARA BILLY NANKOUMAN (ENNA CALCIO S.C.S.D.)
DISTRATTO DONATO (ENNA CALCIO S.C.S.D.)
DRIDI ILYES (ENNA CALCIO S.C.S.D.)
GALFANO ALBERTO (ENNA CALCIO S.C.S.D.)
PEDICONE ALESSIO (ENNA CALCIO S.C.S.D.)
DAL LAGO NICOLO (ESTE S.R.L.)
GALASSI MATTEO (ESTE S.R.L.)
GIACOMAZZI ANDREA (ESTE S.R.L.)
PICCARDI FRANCESCO (ESTE S.R.L.)
TRAMONTE FILIPPO (ESTE S.R.L.)
CAMINITI MATTIA (F.C. POMPEI)
RICOZZI SIMONE (FLAMINIA CIVITACASTELLANA)
ZANCHI ANDREA (FLAMINIA CIVITACASTELLANA)
APRILE GIANCARLO (FOLGORE CARATESE A.S.D.)
MASI RAFFAELE (FOLGORE CARATESE A.S.D.)
PIANTONI ANDREA (FOLGORE CARATESE A.S.D.)
SANTARPIA GAETANO (FOLGORE CARATESE A.S.D.)
KHRIBECH WALID (FOLIGNO 1928 A.S.D.)
FREMURA ALAIN (FOLLONICA GAVORRANO SRL)
LO SICCO FABRIZIO (FOLLONICA GAVORRANO SRL)
PIMPINELLI GIULIO (FOLLONICA GAVORRANO SRL)
KLJAJIC DANIJEL (FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
LIKAXHIU MATEO (FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
VISCOMI FRANCESCO (GELBISON A.R.L.)
LAGONIGRO PIERLUIGI (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)
FOGGIA CIRO (HERACLEA CALCIO)
BELLUCCI NICCOLO (IMOLESE CALCIO 1919)
MATTIOLO GABRIEL (IMOLESE CALCIO 1919)
RICCI LUCA (IMOLESE CALCIO 1919)
DIMITRI MATTEO (INTER SM SAMMAURESE)
NISI FEDERICO (INTER SM SAMMAURESE)
SCOGNAMIGLIO MATTIA (L’AQUILA 1927 SSDARL)
TOMAS LUKA (L’AQUILA 1927 SSDARL)
MONTEVERDE FILIPPO (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
TONY OSEMUAHU FORTUN (LEGNAGO SALUS S.R.L.)
MORDINI DIEGO (LENTIGIONE CALCIO)
NAVA VALERIO (LENTIGIONE CALCIO)
PENTA MATTIA (LENTIGIONE CALCIO)
GUARINO VINCENZO (LEON SSD A R.L.)
ZAPPA MASSIMO (LEON SSD A R.L.)
DELLEPIANE LUCA (LIGORNA 1922)
ALBO GIUSEPPE (LUPARENSE F.C.)
IACOPONI DANIELE (LUPARENSE F.C.)
SIMEOLI GIUSEPPE (LUPARENSE F.C.)
TIOZZO FASIOLO FRANCESCO (LUPARENSE F.C.)
LUCERO PABLO JAVIER (MACERATESE 1922 A.C.D.)
OSORIO OTERO ADRIAN (MACERATESE 1922 A.C.D.)
DE ANGELIS DURANTE ROBERTO (MARTINA CALCIO 1947)
LLANOS ROSET AGUSTIN EXEQUIE (MARTINA CALCIO 1947)
MANCINI ANGELO (MARTINA CALCIO 1947)
CORTI ALESSANDRO (MESTRE SSDARL)
MAFFI FEDERICO (MESTRE SSDARL)
CASSARO RICCARDO (MILAZZO SSD A R.L.)
FORNASIER MICHELE (NARDO’ SRL)
RISOLO ANDREA (NARDO’ SRL)
MORRONE BIAGIO (NOCERINA CALCIO 1910)
ROSSO DAVIDE (NOCERINA CALCIO 1910)
VACCA RAFFAELE (NOCERINA CALCIO 1910)
WODZICKI ANTONI ROMAN (NOCERINA CALCIO 1910)
ZANOTEL GIOVANNI (NOCERINA CALCIO 1910)
ARRIGONI MAROCCO ANDREA (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)
CISSE PAPE OUMAR (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)
LONGO STEFANO (NOVAROMENTIN SRL)
OLIVERI COSIMO (NOVAROMENTIN SRL)
ROJO ACOSTA AGUSTIN (NOVAROMENTIN SRL)
CESS NIGNAMA SERGE (NUOVA IGEA VIRTUS)
DELLA GUARDIA ANGELO (NUOVA IGEA VIRTUS)
MALTESE SALVATORE (NUOVA IGEA VIRTUS)
ZACCONE LORENZO (NUOVA SONDRIO CALCIO)
KOFLER MICHAEL (OBERMAIS)
PAULMICHL MARCO (OBERMAIS)
TURINI STEFAN (OBERMAIS)
BIANCU ROBERTO (OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.)
MOMODU GRAHAM (OLTREPO FBC)
RICCI LUCA (ORVIETANA CALCIO S.R.L.)
TRONCI LUCA (ORVIETANA CALCIO S.R.L.)
LAZZERI DAMIANO (OSTIA MARE LIDO-CALCIO)
ISUFI ARIEL (PAGANESE CALCIO 1926)
ALLIEVI NICHOLAS (PALAZZOLO 1913 SSDARL)
PINARDI NICCOLO (PALAZZOLO 1913 SSDARL)
PIRRO GIUSEPPE (PALMESE)
VIRGILLITO FRANCESCO (PATERNO CALCIO)
DE SIMONE GIOVANNI (PAVIA CALCIO 1911)
DI QUINZIO DAVIDE DAMIANO (PAVIA CALCIO 1911)
COSTA PISANI DAVIDE ALBERTO (PISTOIESE S.S.D. A R.L.)
MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO (PISTOIESE S.S.D. A R.L.)
PELLEGRINO ALESSANDRO (PISTOIESE S.S.D. A R.L.)
BORRI FEDERICO (POGGIBONSI S.R.L.)
CORZANI FRANCESCO (POGGIBONSI S.R.L.)
KEAN DOSSE GIOVANNI (POGGIBONSI S.R.L.)
NDIAYE MOUSSA (POGGIBONSI S.R.L.)
DAMA ENDRI (PORTOGRUARO CALCIO)
SOGNOG BIDJECK LENNY MBADI (PORTOGRUARO CALCIO)
MONTESANO ANDREA (PRO SESTO 1913 SSD S.R.L.)
DEL BIANCO LORENZO (PROGRESSO)
FINESSI JACOPO (PROGRESSO)
BAUMWOLLSPINNER IVAN (RAGUSA CALCIO)
PRESTIGIACOMO RICCARDO (RAGUSA CALCIO)
BRERO MATTEO (REAL CALEPINA F.C. SSDARL)
MORETTA MANUEL (REAL CALEPINA F.C. SSDARL)
BLONDETT EDOARDO (REGGINA 1914 SSD A R.L.)
DISTRATTO FRANCESCO (REGGINA 1914 SSD A R.L.)
RAGUSA ANTONINO (REGGINA 1914 SSD A R.L.)
LLESHAJ VISERJAN (ROVATO VERTOVESE S.S.D.)
CONROTTO GIORGIO (SALUZZO)
CECCHI TOMMASO (SAN DONATO TAVARNELLE)
LECCHI MATTEO (SAN MARINO CALCIO)
STICKLER MATEO (SAN MARINO CALCIO)
FERRIGNO ANDREA (SANCATALDESE CALCIO)
PISCIOTTA TOMMASO (SANCATALDESE CALCIO)
BOUABLE SAMUEL JUNIOR (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
CAVALIERE FRANCESCO (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
GRITTI MATTEO (SANT’ANGELO)
STRECHIE ROBERTO GABRIEL (SANT’ANGELO)
VIRGILIO RAFFAELE (SARNESE 1926)
CADILI ANDREA (SAVOIA 1908 F.C. SSDRL)
PICCOLO LUIGI (SAVOIA 1908 F.C. SSDRL)
FAIELLO GIUSEPPE (SCAFATESE SSD SRL)
GUERRA VINCENZO (SCAFATESE SSD SRL)
SUHS JOAQUIN (SCAFATESE SSD SRL)
LUNGHI GABRIELE (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L.)
RAGGIO GARIBALDI SILVANO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L.)
CAVALLARI DANIELE (SIENA F.C. SSD A R.L.)
ORAZZO SAVINO (SORA CALCIO 1907)
NANAPERE EMMANUEL MONDAY (TERAMO CALCIO 1913)
PAVONE FABIAN (TERAMO CALCIO 1913)
FEDATO FRANCESCO (TREVISO FBC SSDRL)
GUERRIERO MATTEO (TREVISO FBC SSDRL)
FINO LORENZO (TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL)
GIORGETTI TOMMASO (TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL)
BINACO DAMIANO (UNIPOMEZIA 1938)
BONDIOLI ANDREA (VADO FC 1913)
VITA DIEGO (VADO FC 1913)
DI NEZZA NICOLAS (VALMONTONE 1921)
MALINVERNO ANDREA (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)
LARHRIB HAMZA (VARESINA SPORT C.V.)
CAIAZZA ALDO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)
MUSY HERNANDEZ MARIO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)
DANNA FRANCESCO PIO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)
VALENTI MARCO (VILLA VALLE SSD ARL)
RIZZO GIANMARCO (VIRTUS FRANCAVILLACALCIO)
CACCIA NICOLA (VIRTUSCISERANOBERGAMO1909)
ESPOSITO FRANCESCO (UNIPOMEZIA 1938)
SALTARELLI MIRKO (VADO FC 1913)
BERTOLDI MATTEO (VALMONTONE 1921)
YIMGA KAMTCHOUM IVAN FRANCESCO (VALMONTONE 1921)
GRIECO ROBERTO (VARESINA SPORT C.V.)
BUCOLO ROSARIO ALESSAN (VIBONESE CALCIO S.R.L.)
GALIZIA JACOPO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)
CASAROTTI ENRICO (VIGASIO A R.L.)
MENEGATTI GABRIELE (VILLA VALLE SSD ARL)
FERRANTE DANIEL (VIRTUS FRANCAVILLACALCIO)
TEDESCO EMMANUELE (VIRTUS FRANCAVILLACALCIO)
GARE DEL 01/09/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
Squalifica per UNA gara effettiva – recidività in ammonizione (II infr.)
CRISTIANO ALBERTO (FERRANDINA)
I AMMONIZIONE – DIFFIDA
INCERTI DAVIDE FABRIZIO (FERRANDINA)
MASTROMARINO GIUSEPPE (FERRANDINA)