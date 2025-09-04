Calcio, Vado. Prima da capitano per Bondioli: "Questo gruppo va oltre titolari e riserve. Possiamo migliorare, ma l'atteggiamento c'è" (VIDEO)

E' stato una domenica particolarmente intensa per Andrea Bondioli.
Il nuovo capitano rossoblu è infatti tornato in campo in una gara ufficiale dopo il brutto infortunio della scorsa stagione, guidando con attenzione, fascia al braccio, la retroguardia di mister Roselli.
Lo stesso Bondioli ha confermato quanto percepito dalle tribune durante la vittoriosa gara di Coppa contro la Sanremese: il Vado può disporre di una rosa ancora più competitiva dove il confine tra titolari e riserve può farsi veramente labile.