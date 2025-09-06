Vendere casa a clienti stranieri: con l’agenzia Engel & Völkers a Varazze la tua proprietà è visibile in tutto il mondo

Vendere un immobile oggi non significa più limitarsi a un annuncio sul mercato locale. Sempre più spesso i compratori arrivano dall’estero, cercano una seconda casa sul mare o un investimento sicuro e vogliono innamorarsi del territorio. Per raggiungerli serve un partner internazionale, in grado di parlare più lingue, conoscere mercati diversi e dare visibilità globale alla tua proprietà.

È qui che entra in gioco Engel & Völkers Savona-Varazze, agenzia con sede nel cuore del centro storico di Varazze e operativa lungo tutta la Riviera di Ponente, da Arenzano a Savona, comprese le aree dell’entroterra. Grazie a una rete capillare con oltre 1.000 sedi in più di 35 Paesi e a una banca dati esclusiva di clienti qualificati, ogni immobile entra in un circuito di respiro internazionale.

«Chi si affida a noi – spiega Umberto Garroni Carbonara, License Partner Engel & Völkers Savona-Varazze – ha la certezza di mettere in vetrina la propria casa non solo in Liguria, ma nel mondo. La nostra rete ci permette di intercettare acquirenti stranieri che desiderano investire sulla Riviera e che altrimenti non avrebbero modo di conoscere l’offerta locale».

Ogni casa è unica, con una storia e un valore che meritano di essere raccontati nel modo giusto. Per questo i consulenti Engel & Völkers offrono valutazioni accurate, basate su esperienza pluriennale, dati aggiornati e conoscenza capillare del territorio. «Il nostro lavoro non si limita a stimare un prezzo – sottolinea Garroni – ma a creare una strategia di vendita su misura: marketing mirato, strumenti digitali, servizi fotografici professionali e accompagnamento in tutte le fasi della trattativa. Il tutto con la massima trasparenza».

Il marchio Engel & Völkers nasce ad Amburgo nel 1977 ed è oggi un punto di riferimento internazionale nel settore immobiliare residenziale e commerciale. Con quasi 16.500 collaboratori e un fatturato globale di 1,3 miliardi di euro, la società rappresenta una garanzia di professionalità e risultati concreti.

«La Liguria è un territorio unico – conclude Garroni – e sempre più apprezzato da chi arriva dall’estero. Chi desidera vendere un immobile qui deve valorizzarlo al meglio, raggiungendo i giusti acquirenti. Ed è proprio questo che facciamo ogni giorno: trasformiamo una casa ligure in un’opportunità visibile al mondo».

Affidarsi a Engel & Völkers Savona-Varazze significa aprire le porte della propria proprietà a un mercato che non conosce confini.

Engel & Völkers è in via Giacomo Buranello, 8 a Varazze (Savona)

Telefono 019 20 41 713

