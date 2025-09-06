Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. La Fezzanese elimina la Carcarese e affronterà l'Arenzano ai quarti, avanza ai rigori la Voltrese

Già tre verdetti sono stati emessi nel tabellone di Coppa Italia di Eccellenza.

Saluta la competizione la Carcarese, sconfitta 4-2 dalla Fezzanese.

Ai biancorossi non sono bastate le reti di Poggi e Brovida, inframezzate dalle marcature di Bruccini, Corrado, Scieuzo e Baracchini.

Avanza in rimonta l'Arenzano. Dopo il rigore di Corsini nel primo tempo pareggia dal dischetto nella ripresa Pastorino, di Corengia il gol partita per il definitivo 2-1 crociato. La squadra di Cocco sfiderà ai quarti proprio i verdi di Ponte.

Tiri dal dischetto che sono risultati determinanti in Voltrese - Genova Calcio. Nei tempi regolamentari è maturato nuovamente uno 0-0. Il primo supplementare si è aperto con l'immediato vantaggio gialloblu a firma Ndaye, di Battaglia il pareggio biancorosso dieci minuti più tardi. Ai rigori hanno prevalso i padroni di casa (5-3 il finale)