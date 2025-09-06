Calciomercato, Finale. Arriva Tancredi dal Campomorone, il difensore classe 2005 ritrova mister Alessi

La nota giallorossoblu

La Società F.B.C. Finale è lieta di poter annunciare l'arrivo in giallorossoblu di Roberto Tancredi.

Di ruolo difensore, il neoarrivato è un classe 2005 cresciuto in alcune formazioni giovanili nel genovese. Ha iniziato a trovare spazio e ad affermarsi con i grandi al Ligorna, tant'è che ha esordito in Serie D con i biancoblu ed ha collezionato circa 25 presenze.

Nella scorsa stagione ha militato al Campomorone Sant'Olcese in Eccellenza, ritrova dunque mister Alessi in questa nuova avventura.

A Roberto un sincero in bocca al lupo e un benvenuto da parte di tutto l'ambiente