Calcio, Bragno. Gol da ex per Gamba contro il Savona: "Per me i colori biancoblu significano tanto. Giocare alle spalle della punta può essere una soluzione" (VIDEO)

Nemmeno il tempo di vedere la palla gonfiare la rete: Bartolomeo Gamba aveva già le mani alzate per chiedere scusa ai tifosi del Savona.
I colori biancoblu rappresentano tanto per il giovane attaccante del Bragno, capace con un destro dal limite di regalare un bel segnale di riscossa dopo il 2-0 incassato dagli Striscioni.
La rimonta non è stata completata, ma i valbormidesi hanno lasciato il Chittolina con una bella iniezione di fiducia.
Sul fronte tattico "Bart" ha giocato sia riferimento offensivo che alle spalle della punta, trovando più campo da poter sfruttare proprio nella ripesa.