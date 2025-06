Calcio, Quarto Trofeo Citta di Albenga. Giovedì sera da tre punti per M Infissi, Interno Uno e Pompe Funebri Liguri

Ennesima serata ricca di reti all'Annibale Riva, quando siamo arrivati quasi alla fine della seconda settimana del Quarto Trofeo Città di Albenga

Nel Girone A, i Pompe Funebri Liguri battono i Caffè Noir con un incredibile 7-5: la tripletta di Federico Melegazzi e la doppietta di Thomas Orru (di Romano Greco e Gerosa le altre news) guidano la squadra alla vittoria nonostante le resistenze avversarie, in gol con Gualberti (doppietta), Bolia, Cassiano, Sulollari e Luca Beluffi.

Interno Uno travolge invece European Decor Edil per 11-2 nel Girone B. In grande spolvero Thomas Graziani con un poker personale, affiancato da Secco, Bonifazio e Andreetto (doppiette) e il gol di Andreetto in una prestazione collettiva dominante. Di Buzani e Cekoja le due reti degli avversari.

Nel Girone C, è M Infissi a imporsi per 8-5 su Autofficina Perrier. Mounir Jebbar sugli scudi con quattro reti, ben assistito da Mouchtari (tripletta) ed Ezzahar. Non bastano le due reti di Macaluso, Mariani e la marcatura di Nardi agli avversari.

In classifica, Interno Uno allunga in vetta nel Girone B con 10 punti, mentre nel Girone A Hurgada resta prima ma tallonata da Ferrara Costruzioni. In vetta al Girone C c’è Erremme Società Cooperativa, ma la lotta è apertissima.

Appuntamento stasera con ulteriori tre big match all’orizzonte!