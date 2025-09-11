Vela. Dragon Force 65, sfida in acqua a Varazze

Sabato 20 settembre 2025 a Varazze, all’interno del porto turistico, nello specchio acqueo dell’ex darsena dei Cantieri Baglietto (attuale bacino Lusben), si svolgerà la seconda regata di modellismo velico radiocomandato classe " Dragon Force 65", organizzata dalla locale Sezione della Lega Navale Italiana in collaborazione con: Marina di Varazze, ASI RC SAILS Genova e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale della "Città delle Donne".

Il raduno, dedicato al ricordo dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello, che all’inizio del XIV secolo riscoprì le Isole Canarie e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote, inizierà alle 9.30 con il benvenuto a tutti i partecipanti da parte degli organizzatori, il briefing e, dopo la colazione di rito, alle ore 10.00 barche in acqua.

Se sei un amante del mare e del modellismo, non puoi perderti la 2ª regata del campionato sociale di modellismo velico, ospitato dalla locale Sezione della LNI, nell’ospitale Marina di Varazze, all' interno della darsena dei cantieri ex Baglietto (attuale bacino Lusben).

I “Dragon Force 65” sono modellini di imbarcazioni con dimensioni ben definite: (lunghezza: 655 mm – larghezza 116,5 mm – altezza albero: 915 millimetri – altezza totale: 1338 millimetri – peso totale: 1250g) con classe internazionale e nazionale. L’imbarcazione ha la possibilità di fare tutte le manovre esattamente come le imbarcazioni a cui si ispirano.



