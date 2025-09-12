Subbuteo: il sanremese Calonico si impone a Reggio Emilia, ora gli Europei e a ottobre il Master Sanremo in Serie A

Primo impegno della stagione e prima vittoria per il sanremese Gianfranco Calonico, nel torneo ‘International Open’ disputato nel centro sportivo di ‘Subbuteoland’. Il Master Sanremo era impegnato con quattro giocatori, sia nell’individuale che a squadre.

Il miglior risultato è stato conseguito proprio da Gianfranco Calonico che, con un percorso netto, è arrivato fino alla finale dove si è imposto sull’eterno rivale Francesco Mattiangeli, battuto per 3-0. Un’altra prestazione importante per il matuziano che si appresta (tra 10 giorni) al viaggio verso Malta, dove quest’anno tenterà la scalata al titolo europeo. Per la 12a volta consecutiva sarà una colonna della nazionale italiana ‘Veteran’ (giocatori con più di 50 anni di età) ai campionati internazionali di calcio tavolo (l’evoluzione del Subbuteo). Meno positive le prestazioni degli altri sanremesi al torneo emiliano: Si ferma agli ottavi di finale Francesco Torano mentre Carlo Alessi perde al barrage e Gianfranco Mastrantuono al girone eliminatorio.

La domenica si è svolto il torneo a squadre, che ha visto i sanremesi arrivare secondi nel girone e comunque passare il turno. Per il Master una vittoria su San Miniato e una sconfitta di misura patita da Casale. Il torneo, dopo la vittoria sul Rieti si ferma di fronte alla forte Reggio Emilia, ai quarti di finale.

I prossimi impegni sono dietro l’angolo perché, oltre al campionato europeo di Malta per Calonico, il 20 e 21 settembre, si torna in campo subito ad ottobre (4 e 5) per l’andata del campionato di Serie A, a squadre. Dopo la straordinaria promozione dello scorso anno con la vittoria nel torneo di Serie B, il Master Sanremo tenterà l’impresa della salvezza, in un campionato durissimo.

Il Master Sanremo, anche questa volta, ha trovato aiuto e collaborazione da Grandi Auto concessionaria di corso Marconi, B.I.G. di piazza Bresca, l’hotel Alexander di corso Garibaldi, Auto 3, NK Garden, Ristorante QuintaEssenza, ‘Il Pane da Giampiero’, officina Bodino Carlo. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può scrivere una mail a info@subbuteomastersanremo.it.