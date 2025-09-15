Campionati Italiani Csi, l'Atletica Varaze al settimo posto della generale, ottava nella classifica giovanile

Ai Campionati italiani CSI a Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano l'Atletica Varazze si classifica al settimo posto su 122 società della classifica generale, 8 su 98 nella classifica giovanile, 14 su 93 nell'assoluta (con solo gli allievi/e) e 17^ nel medagliere generale.

"Questi risultati escono grazie non solo agli atleti medagliati, ma anche a tutti i ragazzi/e che hanno portato punti preziosi alla società facendo sempre ben figurare tra i primi dieci e considerato che l'atletica Varazze è una società piccola si è ben difesa con le altre società che hanno battaglioni di atleti" spiegano dall'Atletica Varazze.

Doppietta di medaglia d'oro per Andrea Biale nei 100 e 200 metri con il tempo di 11.29 e 23.30. Doppietta anche per Stefano Canepa oro negli 80 metri e bronzo nei 300 metri con il tempo di 9.38 e 38.41 ed è arrivato quarto nel salto in lungo con 5.80.

Giacomo Fiorito conquista l'oro nei 100 ostacoli con il tempo di 14.50 e anche lui è arrivato quarto nel salto in alto con 1 .74. Giorgia Bongiovanni Giorgia quarta nei 1500 e quarto posto per Chiara Protto nel giavellotto.