Atletica paralimpica | La FISPES investe sui giovani: 72 borse di studio per avvicinare gli under 25

Un'opportunità concreta per i giovani con disabilità che desiderano avvicinarsi all'atletica leggera paralimpica. La FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), con il sostegno del Fondo Carta Etica di UniCredit, ha lanciato una nuova iniziativa nell'ambito del progetto "Formazione del Talento", mettendo a disposizione 72 borse di studio sportive dedicate agli atleti under 25.

L'obiettivo è favorire l'accesso alla pratica sportiva e accompagnare i partecipanti in un percorso di crescita tecnica all'interno dei Poli Interregionali FISPES. I corsi saranno seguiti da tecnici federali qualificati e la partecipazione sarà completamente gratuita fino al 31 dicembre 2026, compatibilmente con le discipline e le attività previste dalla Federazione.

La borsa di studio comprende non solo la frequenza ai corsi, ma anche il tesseramento federale come atleta principiante, la relativa copertura assicurativa e la consegna di un kit tecnico personalizzato FISPES, offrendo così tutto il necessario per iniziare l'attività nelle migliori condizioni.

Le domande potranno essere presentate dal 27 luglio al 31 agosto 2026. Nel caso in cui il numero delle richieste risultasse inferiore alle 72 borse disponibili, la Federazione potrà decidere di estendere il termine per la presentazione delle candidature, secondo quanto previsto dall'avviso ufficiale.