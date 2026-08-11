Atletica | C'è anche Ilaria Accame nel poker d'assi ligure agli Europei di Birmingham

C'è anche il cuore di Ilaria Elvira Accame nella spedizione azzurra più numerosa di sempre. La quattrocentista di Arnasco, in forza all'Aeronautica Militare, è stata inserita dal Direttore Tecnico Antonio La Torre nel gruppo delle staffette veloci prolungate in vista dei Campionati Europei di Atletica Leggera 2026, in corso all'Alexander Stadium di Birmingham.

Quella diretta a Birmingham è la squadra italiana più numerosa nella storia degli Europei: 130 atleti convocati, dopo le due rinunce dell'ultima ora di Filippo Tortu (4x100) e Marta Zenoni (1500), entrambi ancora in fase di recupero da problemi fisici. Un numero che supera nettamente i 116 azzurri schierati a Roma 2024, e che certifica lo stato di salute dell'atletica italiana a due anni dall'edizione casalinga.

Accanto a Ilaria Accame, la Liguria porta a Birmingham altri tre protagonisti pronti a confermare la crescita del movimento regionale:

Ludovica Cavalli (1500m) — genovese delle Fiamme Oro, mezzofondista ormai punto di riferimento internazionale della specialità, pronta a giocarsela con le migliori d'Europa.

Matteo Oliveri — sanremese del Gruppo Sportivo Carabinieri, campione italiano assoluto del salto con l'asta con un personale di 5,71 metri, in pedana per le qualificazioni il 14 agosto.

Oliver Mulas — imperiese cresciuto nella Maurina Olio Carli, neo-arruolato nei Carabinieri, campione italiano dei 110 ostacoli con un primato personale di 13"60.